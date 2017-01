Fazer jus ao nome 'fantástico'

VIVER&

Nesta terça, a partir das 11 da manhã, na Academia Brasileira de Letras, Ignácio Coqueiro e Jorge Pontual estarão à frente do "Enigma das Letras"...

... Evento que vai apresentar uma descoberta científica que promete revolucionar a história da linguagem.

Todo o pessoal do esporte da TV Globo, especialmente seus comentaristas, a partir de agora será acionado com maior frequência pelas emissoras do Sistema Globo de Rádio. Caio e Casagrande, entre eles.

Globo continua cercando a próxima novela do Walcyr Carrasco de todos os cuidados. E com todos os segredos. Nem mesmo um título de trabalho é anunciado.

Paulinho Serra tem se esforçado em fazer um trabalho novo nas reportagens do "BBB". É do ramo.

Ainda não está fechado o elenco da próxima "Escolinha". A diretora Cininha de Paula está trabalhando, dia e noite, em cima disso.

Karyn Bravo e Helen Ganzarolli estão confirmadas pelo SBT no Carnaval de Salvador.



Em cima disso

A propósito de calhau, a Band, em vários horários, quando não reprisa o "MasterChef" em suas diferentes versões, entra com o "Festival dos Simpsons". Na falta de tudo, vai tu mesmo. Não tem o que colocar no ar.

Nada ainda

A direção da Record deixou para o seu departamento comercial a decisão definitiva sobre ter ou não ter a "A Fazenda" este ano. Se houver o comprometimento de ser totalmente vendida, aí irá ao ar no segundo semestre.

Mau negócio - 1

Em meio a tantas incertezas na programação do SBT, surgiu a informação de um interesse de Silvio Santos em colocar o Ratinho contra Geraldo Luís nos domingos. Foi o que bastou para acender a luz amarela na equipe do programa. É uma ideia que não agrada ninguém.

Mau negócio - 2

O Ratinho, com o programa diário, está numa das melhores fases da sua vida. E meio que no automático, com audiência e faturamento em níveis bem satisfatórios. Qualquer outra coisa fora disso é visto como enorme roubada, ainda mais em se tratando do domingo e um horário que o Geraldo Luís está voando.

Humilhação

Desconsideração ou descortesia é pouco o que novamente acontece com Celso Portiolli. O que será dele agora? Ninguém no SBT e nem ele mesmo tem essa resposta. O "Domingo Legal", para todos os efeitos, teve o seu fim decretado e a mudança para os sábados também periga de não acontecer.

Paquera forte

Joyce Ribeiro, ex-SBT, iniciou uma conversa com a Record News. A sua contratação poderá ser definida ainda nesta semana, mas a jornalista avalia também outras propostas.

Em duas canoas

No Fox Sports, a experiente Helô Campanholo, que atua na área de produção, passa a se dividir, a partir de agora, entre as bases da emissora no Rio e São Paulo. Fox Sports que completa 5 anos neste próximo domingo.

Chegada do Eike

Aí o repórter pergunta para o advogado de Eike Batista na porta da prisão: "o senhor veio esperá-lo?". Pior é que acho que até que não, porque dois minutos depois ele já foi embora do Ary Franco.

Recorde

O "Altas Horas" do último sábado, levado ao ar imediatamente após o "BBB", bateu recorde de audiência, com 15 pontos de média e 29% de share, na Grande São Paulo. Na oportunidade, o programa recebeu Tatá Werneck, Vera Fischer, Sidney Magal e Tiago Iorc como convidados. Já o último episódio da temporada de "Zero 1", exibido depois do Serginho, também foi recorde: 10 com 25% de participação.



O "Fantástico", como programa jornalístico e cumprindo uma exigência que existe desde o seu primeiro dia, tem que continuadamente se preocupar em fazer jus ao nome.

O rigor com que é escolhido para ser levado ao ar, precisa seguir critérios dos mais rigorosos para não tornar o seu título incoerente ou maior do que aquilo que apresenta. Simples assim.

Se de um lado a parte jornalística busca atender o interesse do público, a mesma preocupação deve existir na escolha dos demais assuntos que compõem o seu espelho.

O que há de fantástico ou pode ser considerado "show da vida" travestir o dono ou diretor de uma empresa em um funcionário qualquer?

Até vá lá se fosse ao ar uma única vez, mas transformá-lo em quadro fixo, exibido em capítulos, como uma novelinha, supera todos os limites do aceitável.

No meio de assuntos, como notícias falsas da internet, genéricos, o embarque de Eike Batista, isso cheira calhau. O "Fantástico", para continuar sendo fantástico, não tem esse direito.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery