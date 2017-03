exposição web: 'deu moleza eu traço'

VIVER&

O Carnaval tomou conta também da web. O site do troféu HQ Mix convidou 50 cartunistas do país para criarem chages exclusivas para a folia deste ano.

A exposição "Bloco do Deu Moleza eu Traço" oferece o que os ilustradores sabem fazer de melhor: une a festa do Rio Momo a diversos temas atuais. O resultado: crítica social feita com bom humor.

A mostra é permanente e nela estão desenhos de José Alberto Lovetro, o JAL, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil e coordenador da brincadeira; Adão Iturrusgarai, J Bosco, Julio César Delgado, Mônica Fuchshuber, Edra, Rodrigo Brum e Rebeca Amorim, entre outros.

Segundo JAL, a expectativa é que o bloquinho saia do mundo virtual e tome conta das ruas do país, no próximo ano, em uma união de desenhistas. Para acessar a exposição, basta entrar na homepage: http://hqmix.com.br/exposicao/carnaval.

Ainda no ar, a homenagem dos desenhista feita ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, morto em dezembro passado; também um tributo a atriz Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia da saga "Star Wars", morta no mesmo mês; e a exposição virtual "Cartum de Natal".