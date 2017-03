Exposição mostra 'ovos parade' em são josé

VIVER&

Ovos de fibra de vidro customizados por famosos enfeitam os corredores do shopping CenterVale



Uma exposição com 20 ovos de Páscoa customizados por artistas está aberta ao público a partir deste final de semana no shopping Center Vale. Trata-se da "Ovo Parade".

As obras, de 80 cm de altura e produzidas com fibra de vidro ficarão expostas nos corredores. Artistas plásticos e celebridades participaram da ação, entre eles, a apresentadora Xuxa Meneghel, o hair stylist Wanderley Nunes e Mayara Takigami Fujii, representante da Swarovski, que usou os famosos cristais em sua criação. "A Páscoa do shopping vai ganhar um toque de magia aliado às expressões artísticas inovadoras. Pensamos em um material lúdico que seja atrativo para as famílias", disse, em nota, a gerente de marketing, Giselle Barros.

O shopping fica na av. Dep. Benedito Matarazzo, 9.403, no Jd. Oswaldo Cruz. A mostra, das 10h às 22h, fica em cartaz até o dia 27 de março. A entrada é gratuita.