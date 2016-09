Exposição Madre Teresa e bento 16 no museu de cera

VIVER&

- 04:25



O Museu de Cera de Nossa Senhora Aparecida ganhou nesta semana mais duas estátuas: uma homenagem a Bento 16, Papa Emérito da Igreja Católica, e Madre Teresa de Calcutá, canonizada no último dia 4 de setembro, pelo Papa Francisco no Vaticano.

As peças são as mais novas aquisições do primeiro museu de cera sacro dedicado à Padroeira do Brasil, instalado dentro do Santuário Nacional de Aparecida.

O acervo agora conta com 63 estátuas, abrangendo personalidades históricas, religiosos, santos e famosos devotos da Virgem Maria.

O museu fica dentro do estacionamento do Santuário Nacional, ao lado da segunda praça de alimentação.