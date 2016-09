exposição galeria de arte popular em s.josé

VIVER&



Shopping expõe 20 obras de artistas renomados em Circuito das Artes



Até o dia 30 de setembro, o shopping Vale Sul será transformado em galeria de arte, com nomes das artes plásticas e da fotografia. São, ao todo, 20 obras expostas na Praça de Eventos, entre elas pinturas em óleo, acrílico e pastel.

Outros 50 pontos do shopping --entre vitrines de lojas e tapumes-- exibirão fotos de profissionais conceituados e premiados da região e de outros espaços do país.

"O principal objetivo é promover a arte, gerando assim um despertar no olhar do público", afirmou em nota André Andrade, publicitário e fotógrafo, responsável pela curadoria do evento.

Segundo ele, o formato escolhido para exibir as obras foi pensado para quem não está familiarizado com uma galeria de arte. "Então veio essa necessidade de apresentar uma galeria ao público em geral".

Artistas.

Entre os artistas que estão expondo suas obras estão Clélia Maluf (medalha de ouro na Bienal Internacional de Arte Contemporânea em Hann, n a Alemanha); Terezinha Bevilaqua (Comendadora da União Nacional dos Artistas Plásticos); Dulce D'Almeida (ganhadora do Troféu República Federativa do Brasil); e Maria Lucia Ribeiro (proprietária da galeria Saci, dentro do seu sítio em Monteiro Lobato).