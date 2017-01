Essa tal felicidade...

VIVER&

Novo Ano, novas oportunidades de ser feliz; OVALE preparou um dossiê sobre o tema; e já adiantamos: só depende de você

Paula Maria Prado

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A busca pela felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que nos faz ter fé, estudar, trabalhar, juntar/gastar dinheiro, casar, separar, ter filhos... E ela que nos mostra que cada uma dessas conquistas é importante e por isso vale lutar por elas.

E diante da glória, do triunfo, a felicidade nos toma por completo... Mas depois passa. E temos de correr atrás de um novo objetivo.

Isso acontece porque a felicidade é como um jogo. Um jogo, aliás , que temos levado muito à sério. E, é nesse momento, no pós-Réveillon que OVALE resolveu pesquisar um pouco sobre o tema.

Podemos observar que as relações humanas e o desejo de mostrar-se feliz a qualquer preço -principalmente nas redes sociais- tem angustiado muita gente. Não à toa o outro lado da moeda, a depressão, é a "doença do momento".

"A depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo preço", defende o filósofo francês Pascal Bruckner, autor do livro "A Euforia Perpétua" (Ed. Bertrand Brasil). "No mundo ocidental, quem não é feliz se sente excluído e fracassado".

Definições.

Entre os motivos que torna difícil o alcance da felicidade é o fato de não sabermos ao certo o que ela é.

"Não há propriamente uma definição ou uma fórmula de felicidade na filosofia. O que existe são indicações de maneiras de se conseguir uma vida justa e virtuosa. E isso já foi considerado uma forma de felicidade, no sentido 'fraco' da palavra", afirmou o filósofo Eli Vagner Rodrigues, professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista).



Segundo ele, para os antigos a ética seria um caminho para uma vida mais feliz. E, para isso, as ações humanas deveriam seguir alguns preceitos. "No entanto, logo se pensou em uma ética que não buscava a felicidade, e sim uma maneira correta de agir levando ou não à uma vida feliz", disse.

Na tradição religiosa, a beatitude - que está ligada à ideia de felicidade na sua raiz etimló gica - é uma forma de pensar a vida feliz sem que os desejos sejam satisfeitos. E, nesse sentido, a felicidade não seria terrena, mas posterior à vida.

"Existem, ainda, pensadores que defendem que a essência da vida é o sofrimento e que só a dor é positiva. A felicidade seria um lapso momentâneo, um sopro de alívio na história do querer humano", continua Rodrigues.

Para o professor de antropologia Claudio Bertolli, também da Unesp, "a felicidade é alcançada mediante a conjunção de aspirações de caráter pessoal e, ao mesmo tempo, fatores sociais. Pois é a trama social que 'ensina' ao indivíduo o que ele deve atingir para alcançar essa plenitude momentânea que chamamos de felicidade".

"Existe um pressuposto que ganhou dimensões maiores na pós-modernidade segundo o qual só vale a pena viver se a vida ocorrer no território da felicidade", explicou o professor. "Buscamos a felicidade ferozmente, mas, ao mesmo tempo, a filosofia clássica ensina que ela é um 'vir-a-ser', isto é, algo que está em um lugar e, quando eu alcanço esse lugar, a felicidade se deslocou para um pouco mais adiante".

Assim, se a felicidade é o sentimento de plenitude, o homem nunca alcança esse patamar, ficando assim condenado o estado de felicidade a ser uma experiência fugaz, nunca com suficiente intensidade e duração para que o indivíduo afirme que a viveu.

"São instantes, conjunturas rápidas da vida, nunca momentos longos. A felicidade é um desejo, uma intenção e, por isso, nunca plenamente realizável", explicou Bertolli.



Dinheiro traz felicidade?

Numa sociedade de consumo, com pessoas lindas nas capas da revistas e produtos tecnológicos de última geração sendo lançados, difícil se satisfazer com nosso visual tão comum ou mesmo com o aquele celular comprado há cinco anos.

A fantasia da felicidade (ou da não tristeza!) está associada a conquista de bens materiais. Vive-se a fantasia de que quem possui mais do que eu é mais feliz do que eu.

"Isso acontece porque não conseguimos responder satisfatoriamente o que é felicidade. Então, criamos uma espécie de 'atalho enganoso'. Estabeleço um objetivo e tento me convencer de que ao alcançá-lo serei feliz", continua o professor. "Por isso, no Natal e no Ano Novo congratulamo-nos com os outros desejando 'muita saúde e dinheiro no bolso'".

Mas, ainda de acordo com o professor, se esse posicionamento é enganoso, ao mesmo tempo, parece sádico dizer que é a pobreza que acarreta felicidade. "Não é possível alcançar o patamar de plenitude da felicidade se estamos com a 'barriga vazia' ou devendo o que não podemos pagar aos outros".

Este é, aliás, um preceito não só da filosofia, mas também do budismo, que é uma religião bastante filosófica.

"Se vivemos em um constante querer, nunca satisfeito, e este querer é a origem do sofrimento, a solução seria cessá-lo. Negar a vontade", diz o professor. "Mas esse ensinamento pode parecer contraditório, e é realmente. Ele afirma que para ser feliz é preciso deixar de querer".

Essa, na verdade, seria uma possível "fómula" para a felicidade, uma vez que a satisfação completa, sob esse ponto de vista, nunca existirá. "Mas é claro que não conseguimos deixar de querer. Assim, tudo se encaminha para um trabalho de dissolução do ego. É preciso adquirir esta consciência de que meu querer é fonte de sofrimento", disse o filósofo.

Mas quer dizer que para alcançar a felicidade -ainda que este seja um termo vago-devemos pensar menos a partir do nosso ego? Eis um novo paradoxo.

Escolhas.

Para complicarmos ainda mais ess a prosa, em uma época em que a prateleira do supermercado abrigava três tipos de xampu, voltados para cabelos secos, normais e oleosos, era fácil escolher qual levar para casa. Agora, com uma infinidade de opções, não é difícil quem se sinta inseguro com a escolha.

O mesmo vale para muitos outros aspectos da vida, como decidir por uma profissão ou aceitar um pedido de namoro ou casamento.

Para o psicólogo americano Barry Schwartz, autor do livro "O Paradoxo da Escolha" (Girafa), as inúmeras opções produzem como efeito em vez de libertação, uma paralisia.

"Com tantas opções a escolher, as pessoas acham muito difícil de escolher um", afirmou em sua palestra no TED. "Um segundo efeito é que mesmo que consigamos ultrapassar a paralisia e fazer uma escolha, acabamos menos satisfeitos com o resultado disso. Porque é fácil imaginar que poderíamos ter feito uma escolha diferente e que poderia ter sido melhor".

Mas e se colocássemos limites nos nossos desejos para sermos então felizes?

Leveza.

Ser leve é a palavra de ordem. É preciso não levar tudo tão a sério e entender que até as melhores sensações, como sentenciou Tom Jobim, tem um fim.

Afinal, felicidade é consequência da forma como você encara a vida. Quem procura respostas complicadas se perde dos pequenos prazeres. E é a forma de reagir as várias situações cotidianas que definem o quão feliz você está no atual momento.

"A felicidade talvez esteja na condição de o indivíduo abrir mão de objetivos, viver um dia de cada vez sem perseguir alvos grandes ou pequenos. Apenas deixar a vida fluir de maneira ética e responsável", disse Bertolli.

"Claro que isso é difícil e, quando alguém assume tal posicionamento, a sociedade tende a considerá-lo vulgar, pois postula que todos nós temos de ter objetivos e sermos ambiciosos. Nesse sentido, talvez aquele que seja socialmente considerado um fracassado seja o verdadeiro vitorioso em busca da felicidade".