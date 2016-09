'Escolinha' estreia nova temporada

VIVER&

Atores da nova versão da "Escolhinha do Professor Raimundo" se reuniram nesta semana com a imprensa para apresnetar a nova temporada do humorístico.

"A sensação que eu tenho é a de um colegial. Parece que passamos de ano e estamos retornando das férias, cheios de alegria e entusiasmo", divertiu-se Marcos Caruso.

A nova temporada ganhará 16 episódios inéditos e conta com os 20 personagens emblemáticos, que conquistaram na temporada anterior, de 2015.

Entre eles, o professor Raimundo (Bruno Mazzeo), Dona Bela (Betty Gofman), Catinfunda (Dani Calabresa), Rolando Lero (Marcelo Adnet) e Seu Boneco (Marcius Melhem).



O programa estreia no dia 12 de setembro no canal Viva e será exibido de segunda a sexta-feira, às 20h30. Já a atração completa, com os 16 programas, dentre eles seis inéditos, irá ao ar em outubro, aos domingos, na Globo, e em 2017, no Viva.

"Estar de volta é tão emocionante quanto estrear. A 'Escolinha' toca no afetivo das pessoas. A resposta nas ruas é sempre muito positiva e passa por várias gerações", disse Bruno Mazzeo.