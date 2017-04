Entretenimento atrizes contra assédio

VIVER&

José Mayer reconheceu o erro no caso em que foi denunciado por Susllem Tonani

Sophie Charlotte, Bruna Marquezine, Drica Moraes, Camila Queiroz e Alice Wegmann levantaram a bandeira



José Mayer foi suspenso das produções da Rede Globo por "tempo indeterminado". A emissora informou em nota que o ator foi notificado da decisão na segunda-feira (3).

O afastamento aconteceu depois de uma denuncia de assédio sexual por parte do ator. Segundo a figurinista Susllen Tonani em relato publicado na sexta-feira (31/4) no blog "#Agoraquesão elas" do jornal "Folha de S.Paulo", o desconforto começou quando Mayer passou a fazer elogios "simples": "como você é bonita", depois passou a falas grosseiras: "você nunca vai dar para mim?". E, em fevereiro deste ano, ele tocou sua genitália na presença de outras mulheres.

A princípio, Mayer negou e afirmou que respeita as mulheres e pedia "a todos que não misturem ficção com realidade". "As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra (seu personagem na novela "A Lei do Amor"), não são minhas!", escreveu ele.

Funcionários da emissora se solidarizaram com Susellen e nesta terça-feira (4) usaram camisetas com a frase "Mexeu com uma mexeu com todas" .

Então, o ator divulgou uma carta aberta reconhecendo o erro e pedindo desculpas. Confira a íntegra da nota no site de OVALE

