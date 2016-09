emissoras vendem sinal de tv

VIVER&

O nome da empresa é Simba, provavelmente uma associação a história do filme 'Rei Leão' (1994)





Miriam Freeland e Roberto Bomtempo voltam com o espetáculo "A Casa de Bonecas", a partir do dia 16 no Teatro Municipal Ziembinski, Rio.

Pensando na frente, a direção da Record definiu que o "Família Record" será novamente um dos seus especiais de fim de ano...

... Participação de todo elenco da emissora e exibição bem às vésperas do Natal, na faixa nobre.

Paula Fernandes, em tempo de lançamento de nova música, começa a armar passagem em diversos programas de TV. É a velha e boa caitituagem que sempre funciona.

Pedro Bial, em definitivo, no horário do "Programa do Jô", é uma decisão que a direção da Globo ainda não tem...

... Por enquanto, existe apenas a confirmação de uma temporada do seu programa de entrevistas.

Record continua apresentando o programa de entrevistas do Roberto Justus nas noites de domingo. Mas tudo na base da reprise. Novas gravações não acontecem faz muito tempo.





bate - rebate



CANAL 1



Forte candidato

Ainda é muito cedo, mas tudo leva a crer que o escolhido para receber o "Troféu Mario Lago" este ano será Jô Soares, pelo conjunto da obra. Pelo menos ele é o nome que a produção do "Domingão" está trabalhando.

Temáticos

Entre os 6 episódios inéditos da "Escolinha do Professor Raimundo" que a Globo vai exibir a partir de outubro, dois serão temáticos. Um de Natal, que será apresentado no próprio dia 25 de dezembro, e o de Ano Novo, mas que irá ao ar em 1º de janeiro.

Agora vai

Apenas na última quinta-feira, o vice-presidente artístico e de produção da Record, Marcelo Silva, aprovou as sinopses e os primeiros capítulos das próximas novelas, "Rico e Lázaro" e "Belaventura". Ambas agora em processo de escalação.

Está dentro

A Globo já tem estabelecido que o retorno da Vanessa Giácomo às novelas será em "Pega Ladrão", de Cláudia Souto. Nanda Costa também está acertando sua participação. Fila das 19 h.

Luz amarela

É grande a preocupação na Band com o baixo rendimento do "X Factor". E o pior é que não há muito o que fazer. O que está na sua cartilha de produção vem sendo executado, errada estava a expectativa de achar que poderiam se repetir os resultados do "MasterChef". Longe disso.

Reconvocado

Juan Alba vai retomar o papel de Amadeu, um pianista, em "Velho Chico". Ele voltará à novela nos momentos finais para contracenar com Iolanda, personagem de Christiane Torloni.

De molho

Silvio Santos passou os últimos dias na base do gargarejo, tentando recuperar um pouco da sua voz. Está tudo marcado para ele gravar nesta quinta-feira.



Executivos do SBT, Record e Rede TV! estão anunciando para breve o início de operações da empresa criada pelas três emissoras para negociar a venda de seus sinais às operadoras de TV paga.

Como se sabe, a possibilidade de negociar sinal da TV aberta passou a existir desde 2011, após a aprovação da nova lei da TV por assinatura.

Para tanto, aguarda-se apenas a liberação pela Junta Comercial do contrato registrado, já com o respectivo CNPJ, para começar a funcionar.

O que chama a atenção é o nome da empresa, Simba. Os seus diretores dizem que houve apenas a busca pela simplificação ou rápida identidade.

Mas, sabe-se que houve o desejo de associar com a história do Rei Leão, que perdeu o pai ainda pequeno e passou a conviver com outros bichos, sem imaginar a força que tinha.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery