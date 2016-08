Em dez anos, mercado editorial encolhe 12,5% em termos de faturamento

VIVER&

- 16:53

Da Redação



Em dez anos, o mercado editorial brasileiro encolheu 12,5%, em termos de faturamento. Isso é o que revelou pesquisa realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), a partir dos dados da Pesquisa de Produção de Vendas do Setor Editorial, realizada anualmente por encomenda da CBL (Câmara Brasileira do Livro) e do Snel (Sindicato Nacional dos Editores de Livro).



Pela primeira vez foi montado uma série histórica do desempenho do setor. De 2006 a 2014, o setor editorial manteve um faturamento estável, o que não é bom, porque o crescimento do PIB nesse período foi de cerca de 30%. E, em 2015, observa-se o impacto da crise, segundo explicou a economista Leda Paulani, professora da USP (Universidade de São Paulo) e coordenadora da pesquisa desde 2008.



Baixa. O faturamento das editoras de obras gerais, caiu de R$ 1,84 bilhão em 2006 para R$ 1,14 bilhão em 2015. A queda não pode ser explicada apenas pela recessão econômica. No ano passado, por exemplo, o governo federal cancelou as compras do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola), mantido com recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Deve-se levar em conta que em 2012 e 2013, as vendas do governo representaram 16% do total.



Preocupações. A pesquisa mostra um cenário preocupante para toda a cadeia do livro. "A conclusão da pesquisa é dramática. A aposta que a gente fez lá atrás, que a diminuição do preço criaria um aumento de volume, infelizmente não se concretizou", afirmou Marcos da Veiga Pereira, presidente do Snel, em entrevista ao jornal "O Globo". "Nos primeiros anos, até observamos uma manutenção do faturamento. Mas, com o aumento da inflação, foi um desastre".



De 2006 a 2015, o preço médio das obras gerais vendidas no mercado caiu de R$ 17,54 para R$ 9,86. Foi graças a queda de preço que alguns best- sellers, como "O caçador de pipas" e "O segredo", bateram a marca de 2 milhões de exemplares vendidos.



Mas, a partir de 2010 a tendência de crescimento se inverteu e o mercado demorou para compreender o que estava acontecendo. "Mercado caindo, inflação subindo e os preços dos livros estagnados. Essa barreira do preço é difícil de transpor. Sofremos uma corrosão de margem muito séria que só se resolve pela equação aumento de volume e de preço, o que é algo difícil de resolver", disse ele, que é dono da Editora Sextante.



Segundo ele, em 2016, a situação ficou insustentável, e os preços começaram a aumentar. Mas observamos também uma queda no número de exemplares vendidos, que é muito triste. "Menos exemplares são menos leitores".