Educação é tudo na Televisão

- 04:25

respeito



É tão bom constatar

a existência da exceção à regra. Obrigado Jô Soares por ser quem você é





Larissa Erthal foi eleita "Musa do IBC", dos Jogos Olímpicos Rio 2016, pela imprensa internacional.

Confirmado: novo programa do Otávio Mesquita, aos sábado, no SBT, vai estrear em outubro...

... A propósito, ele acaba de se associar a uma produtora, das mais avançadas no campo da tecnologia, para desenvolver este novo trabalho.

Da parte dela, a Record fez o possível para alavancar a estreia do Fábio Porchat. Além de todas as chamadas e páginas de jornal anunciando o programa, ainda cercou o Gugu de boas atrações para alavancar o horário, com participações de Marcelo Rezende e Luiz Bacci.

... O programa foi bem. Alcançou primeiro lugar no Rio e em São Paulo.

Com a proposta de colocar em discussão temas mais diversos, programa da Fernanda Torres tem estreia confirmada para o dia 12 de setembro no canal pago GNT...

... Além de entrevistas, "Minha Estupidez" terá esquetes de autoria da Fernanda.





bate - rebate



CANAL 1



'X' da questão

O SBT teve um domingo, o último, dos mais felizes da sua história recente. Todos os programas daquele dia, do Portiolli em diante, apresentaram crescimento de audiência, com reflexos positivos no do próprio dono.

Um mais um

Evidente que o fato de a Record não ter levado ao ar o "Domingo Show" colaborou bastante, só que uma vez mais se evidenciou a importância da entrega e da espera numa grade de programação. Bastou o "Domingo Legal" se sair bem, para que todos os outros pudessem também conquistar melhores resultados. A notícia ruim é que o Geraldo volta domingo.

De duas, uma

"Bagulho Louco", quarta-feira, estreou no Multishow, inclusive com a nobre presença de Caetano Veloso. Foi legal. Mr. Catra, como apresentador, também ficou interessante, mas o problema é entender o que ele diz. Ou resolvemos isso como uma fono ou vai ter que colocar legenda.

Movimento forte

Ninguém sabe no que isso vai dar e no que poderá ocasionar; o fato é que naquilo que depender de alguns dos principais clubes e da própria CBF, as rádios terão que pagar pelos direitos de transmissão no campeonato brasileiro do ano que vem. Por enquanto, só a TV tem este encargo.

Força das novelas

O Viva não se abalou com os Jogos Olímpicos e atingiu altos índices de audiência ao longo da sua realização, o que comprova a força das novelas. Como detalhe, em São Paulo, o Viva foi o 2º canal mais assistido no horário da cerimônia de abertura.

Confusão de sempre

O SBT fez um cartaz para comemorar os 35 anos com os seus artistas. Só que se preocuparam em dar tanto destaque para Patrícia Abravanel, que acabaram esquecendo alguns. Chato, né?



Na TV, há mais de 50 anos dentro dela, Jô Soares já fez e conseguiu de tudo. Escreveu, dirigiu, atuou e desde 1988, se apresenta diariamente com um programa de entrevistas, criado no SBT e que depois veio a ser levado ao ar na Globo.

Deu-se ao luxo de se entender com a direção da sua emissora e parar no momento que acha que deve parar. .

E só alguém como o Jô, despido de qualquer vaidade, aceitou fazer uma chamada de incentivo ao Marcelo Adnet no lançamento do seu programa, assim como desejou publicamente boa sorte ao Fábio Porchat na estreia do seu talk show na concorrente Record.

Na TV, onde as vaidades sempre se mantêm em um arriscado estado de ebulição, a competição é impiedosa e torcer pelo sucesso do próximo nunca foi prática comum.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery