Divisão em partes iguais

Que ninguém se surpreenda caso a Globo decida lançar apenas em 2018 a série "Brasil a Bordo", de Miguel Falabella, com gravações adiantadas...

...Para o elenco, isso já é "uma certeza", por entender que não "há clima" para colocar no ar uma série de comédia sobre empresa aérea falida...

...Aliás, dizem até que a entrada do Falabella na próxima temporada da "Escolinha" já foi para colocar panos quentes nessa situação.

Na próxima semana, em São Paulo, começam as gravações da quarta temporada do "Masterchef" com participantes amadores. Como de costume, início em externa, para definir os participantes, movimentando Ana Paula Padrão e os jurados.

"Ribeirão do Tempo", novela de Marcílio Moraes, volta em fevereiro à grade da Record. Já, em março, acontecerá o lançamento do filme "O Crime da Gávea", também do Marcílio.

Audiência de "A Lei do Amor" observa crescimento nas principais praças do país. Em tempo: Ariane Botelho, a Aline, volta às gravações da novela na próxima semana.





bate - rebate



CANAL 1



Passo atrás

De se lamentar, para os assinantes da Sky, que este novo acordo passe a vigorar, a partir do dia em que esta operadora deixa de contar com os canais da Fox no seu cardápio. É de se esperar, via 0800, um a reação natural dos seus assinantes.

Negociações a parte

Aliás, é bem o caso de perguntar: até que ponto o assinante de uma operadora qualquer pode ser privado, de um momento para o outro, de receber este ou aquele canal? O que ele, em particular, tem a ver com a falta de entendimento entre as partes?

Em vias de

A Record está em avançadas negociações para a compra de um imóvel em Botafogo, que vindo a ser adquirido funcionará como base do seu jornalismo no centro do Rio. Local também considerado ideal para tornar possível a construção de um estúdio panorâmico.

Bola cantada

O repórter Bruno Laurence, neste começo de semana, foi recebido por Márcio Moron no Fox Sports. Aquilo que se imaginava, desde a sua saída da Globo como caminho natural, parece que está em vias de se confirmar.

Nova preocupação

A direção da Record, sabendo da escassez do seu arquivo, trabalha com prazo de validade bem definido, para reprise de novelas na faixa da tarde. A ideia é, desde já, trabalhar no projeto de um novo programa diário, para ser exibido imediatamente após o "Balanço Geral". Ainda para este ano.

Nova chance

A atriz Geovanna Tominaga ganha uma nova oportunidade nas novelas da Globo, agora na novela "Sol Nascente". Ela estará no papel de uma guia que levará turistas para conhecer a galeria de artes de Yumi (Jacqueline Sato). Yumi irá se encantar com as peças feitas por ela e por Tiago (Marcello Melo Jr.).



A partir dos jogos desta quarta-feira, Botafogo e Colo Colo, Atlético Paranaense e Millonarios, os canais SporTV e Fox Sports passam a dividir em partes iguais, 50% para cada um, os jogos da Libertadores da América e Copa do Brasil.

No sistema fechado, todas as partidas que na sequência irão envolver outros brasileiros, como Palmeiras, Chapecoense, Flamengo, Santos e Atlético Mineiro, assim como as desta noite, serão exclusivas de uma ou de outra.

As duas emissoras, diante deste novo acordo, serão aquelas como o maior volume de transmissões de equipes brasileiras no "prime time" ao longo deste ano.

Novidades.

Importante salientar que a Libertadores irá se desenvolver ao longo de toda a temporada, iniciando-se hoje e terminando só em novembro e, de acordo com as novas regras, até com a possibilidade de reunir dois brasileiros na sua final.

Já na TV aberta, como já acontece há muito tempo, a Globo continuará fazendo os jogos das quartas-feiras.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery