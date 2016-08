Dilema Moral

VIVER&

Taubaté



Cadu, advogado, é um defensor público honesto, pai de Theo e marido de Malu, que está grávida. Com a chegada do novo bebê, ele decide presentear a família com um novo quarto para a criança.



Um dia, chegando em casa, Cadu percebe o teto de gesso remendado. Insatisfeito com a obra, demite a equipe de pedreiros e resolve ele mesmo fazer os reparos necessários.



A campainha toca. Ao abrir a porta, o advogado se depara com inúmeros policiais. Eles estão à sua procura. Sem enteder o que está acontecendo, Cadu permite que os policiais vasculhem a casa. Até que, no quarto em reforma, um dos policiais quebra o teto e de lá cai uma tonelada de droga.



Cadu havia caído em uma emboscada.



Essa é a história de "Um Contra Todos", seriado de Breno Silveira ("2 Filhos de Francisco", de 2005; e " Gonzaga - De Pai para Filho", de 2012), produzido pela Fox.



Baseado em uma história real, o diretor não revela quem foi o homem que o procurou para contar sua epopeia, mas a pequena cidade onde se passa a trama talvez denuncie a origem dela: Taubaté do Sul, na ficção .



"O primeiro episódio segue muito a história desse cara, depois eu vou pirar. Não me proponho de jeito algum a filmar só o que é real", disse ele em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo".



Mais, ainda que garanta ser inocente, o advogado quando preso passa a ser reconhecido pela imprensa sensacionalista como Doutor do Tráfico, e vê na alcunha uma oportunidade de sobreviver na prisão em meio a bandidos perigosos. Então, encara o personagem.



"É uma série que tem impacto para pegar o público. Eu acho bonito conseguir misturar um suspense com um drama humano", afirmou ao jornal "Estadão".



Breaking Bad. Com oito episódios-- coproduzidos pela Conspiração--, o primeiro deles pode ser visto na Fox Play (www.foxplaybrasil.com.br).



A produção foi o primeiro trabalho de Silveira para a televisão e foi gravado no Rio de Janeiro. Thomas Stavros e Gustavo Lipsztein também assinam o roteiro.



No papel de Cadu, o ator Julio Andrade. Ainda no elenco, Caio Junqueira, Julia Lanina, Sílvio Guindane, Stepan Nercessian, Roney Villela e Gustavo Novaes.



Continuação. A segunda temporada já está confirmada para 2017. "E eu vou partir para uma história que não existe", comentou Silveira ao portal "UOL".



Esta não irá se passar na penitenciária, mas mostrará a continuidade da vida de Cadu, que a partir de então passará a carregar o fardo de ser ex-detento e terá de lidar com os preconceitos sociais por isso.