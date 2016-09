Dia de Luta dos Portadores de Deficiências à flor da pele

VIVER&

sensibilidade e acessibilidade Crianças com deficiência visual vão ao cinema pela primeira vez; 'Pets' foi filme escolhido

Vaidosa, Thaynara Veloso da Silva, 10 anos, se arrumou toda para seu primeiro passeio no shopping, aliás, melhor: aquela seria sua primeira ida ao cinema com os amigos.

"Pets - A Vida Secreta dos Bichos" foi o filme escolhido. Com a pipoca e o refrigerante nas mãos, lá foi ela, amparada pela fisioterapeuta, para a cadeira escolhida.

Thaynara tem cegueira total, o que não a impede de se divertir muito com a experiência. Enquanto os animais do filme falavam, a menina atenta prestava atenção a cada detalhe. Nas demais cenas, um dos profissionais do Provisão, ao seu lado, descrevia o que acontecia na tela.

A jovem faz parte de um grupo de crianças que estiveram na última quarta-feira (14) no Kinoplex, do shopping Vale Sul. Elas fazem parte do hospital Próvisão, que costuma fazer o passeio com crianças e adultos.

"Estamos sempre em busca de patrocínio para dar continuidade a esse projeto. Trata-se de um momento de lazer interessante para todos, além do benefício de estarem no meio social, não tão comum para pessoas com deficiência, ainda que eles tenham esse direito. E é importante, por outro lado, que a sociedade esteja aberta em termos de acessibilidade para acolhê-los", afirmou Liliane Travanca, fisioterapeuta do Próvisão.

Emoção.

Entre as crianças presentes no grupo, seis eram cegas. As demais têm baixa visão em diferentes níveis.

"Em caso de filmes infantis, como as cenas não são complexas, fazemos a audiodes-crição sem problemas. Mas, quando o público é adulto, realizamos uma preparação anterior. Precisamos entender o contexto do longa para então realizar a descrição", explica a especialista.

"Eu adorei o filme. Quero voltar outro dia", disse a tímida Thaynara. Moradora de Caçapava, ela vem a São José para o tratamento no hospital.

O pequeno Cauã Assis, de 11 anos, tem baixa visão e também foi ao cinema pela primeira vez. Para ele estar em frente à telona é uma experiência inusitada.

"É bem diferente de assistir um filme em casa, porque lá a tela é pequena. Aqui consegui assistir de boa", contou. "É muito legal, mas também um pouco assustador. Teve uma hora do filme que teve um relâmpago e parecia que era de verdade, ali onde eu estava. Parecia que estava dentro do filme", divertiu-se.

Também no grupo, a jovem Elisandra Lima da Silva, 14 anos, que tem cegueira total e comprometimento neurológico. Moradora de Pindamonhangaba, éa segunda vez que passa pela experiencia de ir ao cinema. "Queria ficar vindo aqui todo dia. Estou muito feliz".

Mais.

Hoje, em comemoração ao Dia Nacional de Luta dos Portadores de Deficiências, o shopping receberá como parte de seu Circuito das Artes apresentações artísticas de entidades que atendem pessoas com diversas deficiências, como auditiva e intelectual.

Confira programação no site: www.ovale.com.br.