Dez canções de George Michael que marcaram a história da música

VIVER&

Relembre a trajetória do cantor George Michael, morto aos 53 anos, no domingo, vítima de uma parada cardíaca. Abaixo, dez músicas que embalaram casais, baladas e amizades. Confira!



'Freedom! 90''

Lançada em 1990, a música faz parte do álbum 'Listen without prejudice Vol.1'. Canção virou o hino da comunidade LGBT em todo o mundo.

Ouça: goo.gl/76dxg0

'Careless Whisper'

Sucesso de 1984. O maior hit de George Michael. Certamente embalou muitos romances pelo mundo afora.

Ouça: goo.gl/jSxyLO

'Wake Me Up

Before You Go-Go'

Um clássico nas danceterias na década de 1980. Da época em que George fazia par com Andrew Ridgeley no duo Wham!

Ouça: goo.gl/fJUePA

'Mother's Pride'

Lançada em 1990, canção se transformou na música tema dos soldados que estiveram na Guerra do Golfo. Fez muito sucesso nas rádios dos EUA.

Ouça: goo.gl/cyZXNA

'Kissing A Fool'

Super balada para dançar agarradinho. Também sucesso na voz do cantor Michael Bublé, em 2003.

Ouça: goo.gl/h10EFP

'Jesus to a Child'

Música composta em homenagem ao brasileiro Anselmo Feleppa, ex-namorado de George Michael. Feleppa morreu em 1995 vítima da Aids.

Ouça: goo.gl/0UD59E

'I Want Your Sex'

Música cheia de sensualidade integra o álbum 'Faith', de 1997, e fala abertamente sobre sexo . 'I Want your sex' foi boicotada nas rádios em algumas rádios.

Ouça: goo.gl/BtJUU2

'Faith'

Música que dá nome ao primeiro disco solo do cantor, lançado em 1987. Considerado um dos maiores sucessos da música pop.

Ouça: goo.gl/8Z4iiN

'Father Figure'

Sucesso de 1988, quando George ainda fazia parte da dupla Wham!

Ouça: goo.gl/EFpYNS

'Outside '

Depois de esconder sua homossexualidade por anos, George Michael foi preso em 1998 por tentar praticar um ato obceno em um banheiro público. Depois disso, ele passou a falar abertamente sobre sexualidade, inclusive na música.

Ouça: goo.gl/rppHKV