Despedida Morre vida alves, atriz do 1º beijo na televisão

Artista tinha 88 anos e foi vítima de falência múltipla dos órgãos

A atriz era também escritora e avó da cantora Tiê; Vida estava internada há uma semana em São Paulo



Morreu na noite de terça-feira (3), aos 88 anos, Vida Alves. A atriz estava internada há uma semana no hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, e morreu de falência múltipla dos órgãos.

Vida ficou conhecida por ter protagonizado o primeiro beijo da TV brasileira, em 1951, na novela "Sua Vida me Pertence", da extinta TV Tupi, ao lado do ator Walter Foster. A atriz, aliás, atuou também no primeiro beijo gay, nos anos 1960, também na Tupi, no teleteatro "A Calúnia", com a atriz Geórgia Gomid.

Nascida em Itanhandu, Minas Gerais, em 1928, a atriz começou sua carreira na rádio. Depois, atuou em telenovelas com nomes como Tarcísio Meira e Eva Wilma.

Em 1995, Vida criou a Associação dos Pioneiros Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira, o Pró-TV. Sua história foi contada na biografia "Vida Alves: Sem Medo de Viver", de Nelson Natalino, lançado em 2013.

Vida deixa dois filhos, três netos e três bisnetos. Entre os netos, a cantora Tiê. "Minha amiga, minha avó, minha parceira, minha musa beijoqueira. 88 anos de muita luz, amor, arte e vida. Vire estrela e descanse em paz. Te amo para sempre e vou sentir saudades todos os dias", despediu-se.

Vida Alves foi enterrada ontem (4) no cemitério do Araçá, em São Paulo.