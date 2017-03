Despedida Morre noll, aos 70 anos

VIVER&

- 04:39



Morreu aos 70 anos, na noite da terça-feira (28), o escritor gaúcho João Gilberto Noll, cinco vezes homenageado pelo prêmio Jabuti. Sua morte foi confirmada na manhã de ontem (29) por sua família.

"João Gilberto Noll, meu grande amigo e irmão, nos deixou", escreveu Luiz Noll, seu irmão, no Facebook. Ainda não há informações a respeito da causa da morte.

João Gilberto Noll começou a carreira na literatura na Escola de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a qual abandonou dois anos depois, concluindo os estudos apenas na Faculdade Notre Dame, no Rio de Janeiro.

Ele foi autor de livros como "O cego e a dançarina" (1981); "Harmada" (1994); "A Céu Aberto" (2004) e "Mínimos, Múltiplos, Comuns" (2004) e "Lorde" (2005). Algumas de suas obras foram adaptadas para o cinema, entre elas, "Alguma coisa urgentemente", que inspirou o filme "Nunca fomos tão felizes" (1984), e "Hotel Atlântico", que deu origem ao longa homônimo, de 2009.

O enterro aconteceu em Porto Alegre.