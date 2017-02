Despedida Morre neil fingleton, de 'game of thrones'

VIVER&

Morreu aos 36 anos Neil Fingleton, que interpretou o gigante Mag, o Poderoso na série "Game of Thrones". O ator, considerado o homem mais alto do Reino Unido, foi vítima de uma insuficiência cardíaca.

O Tall Persons Club (clube de pessoas altas), com sede em Londres, informou na sua página no Facebook que o britânico media 2,32m e era ex-jogador de basquete.

Fingleton começou sua carreira no esporte, mas teve de se aposentar em 2007 devido a uma lesão. Como ator esteve nos filmes: "X-Men: primeira classe" (2011) e "O destino de Júpiter" (2015).