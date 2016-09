despedida Morre duda ribeiro

VIVER&

- 04:27



Morreu ontem, aos 54 anos, o ator Duda Ribeiro, Ele estava internado no hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, onde passava pelo processo de quimioterapia para tratar um tumor neuro-endócrino, mas seu quadro evoluiu para uma pneumonia e resultou em choque séptico.

Duda ficou conhecido por suas participações em novelas como "Caminho das Índias" (2010) e "Salve Jorge" (2012) e no humorístico "Tapas & Beijos", todos da Globo.

No cinema, o ator atuou em filmes como "Meu nome não é Johnny" (2008), "Heleno" (2011), "Assalto ao Banco Central" (2011) e "O concurso" (2013).

"A vida nas mãos do Criador. Não se iluda, ela não será controlada por você. Por isso tente, uma vez só, deixar que ela flua como Ele quer", escreveu ele em sua última postagem no Facebook, no dia 7 de setembro.