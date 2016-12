Despedida Morre aos 54 anos, rick harris

VIVER&

- 03:31



O ator e comediante Ricky Harris, conhecido por ter vivido o personagem Malvo no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", morreu na segunda-feira (26), aos 54 anos. Ele foi vítima de um ataque cardíaco.

"Esse homem era um dos caras mais engraçados com quem eu já trabalhei e um dos poucos a entrar em uma série e reconhecer um elenco cheio de crianças como atores talentosos", escreveu Tyler James Williams, personagem título da série dos anos 2000.

Terry Crews, o Julius da série, também homenageou o ator. "Chocado que Ricky se foi. Eu o vi em um show de comédia com o Snoop Dogg e nós rimos e lembramos os bons momentos que tivemos em 'Todo Mundo Odeia o Chris'. Isso dói".

Entre os últimos trabalhos do ator estão o filme "Dope - Um Deslize Perigoso" (2015) e "No Ritmo do Passinho" (2012).