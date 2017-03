Despedida chuck Berry deixa disco inédito aos fãs

VIVER&

Obra do guitarrista, morto no sábado, será lançado ainda neste ano



Fãs de Chuck Berry que lamentam a morte do guitarrista no último sábado (18) ganharam um "presentão" de despedida deixado pelo guitarrista: um álbum quase todo com músicas inéditas, que deve ser lançado ainda este ano.

Joe Edwards, amigo do músico que tinha 90 anos, aliás, afirmou ter ouvido o álbum e garantiu que está "sensacional". O primeiro single do novo álbum estava agendado para sair nas próximas semanas. "Ele era um gênio", disse Edwards. "Sentirei falta de sua risada", completou.

História.

Um dos pioneiros do rock, Berry foi encontrado em sua casa, nos Estados Unidos, já sem sinais vitais. A causa da morte ainda não foi revelada. "O departamento de polícia do condado de St. Charles infelizmente tem de confirmar a morte de Charles Edward Anderson Berry Senior, conhecido como o lendário músico Chuck Berry", afirmou a polícia, em nota.

Ídolo dos Beatles e dos Rolling Stones, Berry ficou conhecido pelas clássicas canções: "Johnny B. Goode", "Sweet little sixteen", "You never can tell", "Maybellene", "Roll over Beethoven" e "Memphis, Tennessee".

Ao longo de sua carreira, o cantor esteve em algumas ocasiões no Brasil. Ele participou do Free Jazz Festival, em 1993, no Rio de Janeiro; voltou em 2002 para um show em Jaguariúna (SP), e em 2008, para apresentações em São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.

Berry deixa sua mulher, Themetta "Toddy" Suggs, e seus quatro filhos, Ingrid, Aloha, Charles Jr. e Melody.