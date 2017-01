Despedida Cantora Kaoma é encontrada morta no rio

VIVER&

- 03:33



A cantora Loalwa Braz, do grupo de lambada Kaoma, sucesso nos anos 1980, foi encontrada morta na manhã de ontem (19), carbonizada dentro de um carro próximo de sua casa em Saquarema (RJ).

A artista tinha 63 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi chamada por volta das 3h50 para combater um incêndio no sotão da pousada Azul, propriedade da Loalwa. Na sequência, um novo chamado informou sobre um carro pegando fogo em uma via da cidade. Nele foi encontrado um corpo carbonizado no banco traseiro.

Ainda não se sabe se ambas ocorrências têm relação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

História.

Loalwa era vocalista do grupo de lambada que ganhou notoriedade com hits como "Chorando se Foi", "Dançando Lambada". Ela se apresentou pela última vez em setembro de 2016 em Porto Seguro (BA), em um festival.