Debates sobre o analógico

Mesmo com todo estrago que sempre causa na audiência, a exibição dos desenhos da Disney está e será mantida pelo SBT nas manhãs de domingo...

... Este é um assunto que Silvio Santos nem permite que se fale sobre ele. A Disney, proporções guardadas, hoje está para o SBT, com a igreja para Band, Record e Rede TV!.

José Luiz Villamarim trabalha forte para fechar o quanto antes possível o elenco de "Jogo da Memória", da Lícia Manzo, próxima das 23 horas...

... Mesmo com vários nomes confirmados, Sophie Charlotte e Andréa Beltrão entre eles, existem ainda vários papéis para serem preenchidos. O próprio Villamarim tem acompanhado essa fase de testes.

Sérgio Marone andou conversando com o Discovery sobre o projeto que pretendia colocar na Record. A emissora, embora confirme a conversa, informa que "não há planos concretos".

Emílio Orciollo Netto está se dividindo entre as gravações de "Sol Nascente" e a temporada de "Também queria te dizer", de Martha Medeiros. Neste sábado ele estará em Piracicaba.



bate - rebate



CANAL 1



Caixa de entrada

Pessoal que faz figuração em novelas da Globo e Record, no Rio, volta a reclamar das agências contratadas para prestar este serviço. De maus tratos a atrasos de pagamentos têm de tudo um pouco.

Pulo do gato

É preciso deixar claro que não existem queixas diretas dos figurantes contra as emissoras. Há o entendimento que na parte que diz respeito a ela, os direitos são cumpridos. As reclamações são contra os intermediários, agências e agenciadores.

"Baile" no Canal Brasil

O cantor e compositor Zeca Baleiro vai levar o seu "Baile do Baleiro" - que há 12 anos roda o país - para a tela do Canal Brasil, a partir do dia 12 de outubro, com direção de Wilan Pinsdorf. Zizi Possi, Guilherme Arantes e Odair José são alguns dos convidados.

Em estudos

A Globo planeja fazer, a partir de 2017, a transmissão ao vivo para o Brasil da festa do "BR Day", que atraiu mais de um milhão de pessoas no último domingo. Este ano o evento já conquistou um espaço importante nos canais internacionais da Globo. Mas, para viabilizar este desejo, será necessário promover ajustes na grade e turbinar o cardápio de atrações.

Produção andando

A Globo abriu os trabalhos de "Filhos da Pátria", série escrita por Bruno Mazzeo. Se tudo correr como se espera, as gravações terão início entre outubro e novembro, com Alexandre Nero como protagonista e direção de Maurício Farias.

Data fixada

A Globo fixou para 6 de outubro, uma quinta-feira, a data de estreia da quinta temporada do "The Voice Brasil". O formato deste 2016 trará algumas novidades, mas sem mexer nas suas peças principais: Tiago Leifert e os jurados.



O processo de desligamento da TV analógico merece, por parte das autoridades, uma discussão mais ampla quanto ao seu cronograma e os preparativos em curso para transição ao digital.

Vivesse o país a mesma situação de 2007 ou que imaginava viver na ocasião, 9, 10, 11 ou 12 anos seriam suficientes até com folga para a implantação definitiva do novo sistema. Acontece que, de lá para cá, as altas foram acentuadamente menores que as baixas, com a renda per capita sofrendo quedas sequentes, a ponto de chegarmos à marca de 12 milhões de desempregados.

Não bastasse, o conversor que em 2007 se decidiu oferecer às pessoas de baixa renda já está ultrapassado, sem condições de receber uma imagem de boa resolução em aparelhos antigos. Uma década, em tecnologia, é muito tempo.

Embora, a princípio, isso possa escandalizar alguém, hoje é mais vantagem, pensar no oferecimento de um televisor compatível que um conversor ultrapassado. Como se vê, a discussão ainda vai longe e o que se percebe é que ainda não estamos preparados para isso.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery