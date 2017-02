'Dança dos Famosos' da Xuxa

VIVER&

Christiane Pelajo apresentará a festa do Oscar 2017 na Globo, no lugar de Maria Beltrão, que cumpre licença médica.

No plantão de sábado do "Jornal da Record" foi proibido falar sobre o velório da dona Marisa. A repórter Catarina Hong foi ao velório, preparou o texto, mas quando o vt estava na ilha de edição foi derrubado...

... O jornal não deu uma linha sobre a morte da ex-primeira dama. Ordem de cima.

Ainda do jornalismo da Record, Luciana Barcelos, que estava no Rio, foi transferida para São Paulo. No lugar dela já entrou André Ramos, que estava em Belo Horizonte.

É até natural que após a saída de Britto Junior da Record apareçam comentários por aí sobre o interesse de outras emissoras. Mas, no caso da Band, não procedem os rumores de que o Britto comandará um programa nas suas tardes. Não existe esta negociação.

Nada há nada de efetivo ainda, mas já existem ensaios sobre possíveis mudanças na apresentação dos informativos e programas jornalísticos da Record.



bate - rebate



CANAL 1



Dança da Record

Rodrigo Carelli, completamente dedicado a esta tarefa, começou a trabalhar na montagem deste primeiro "Dançando com as Estrelas", o "Dança dos Famosos" da Rede Record. O diretor avalia diversos perfis e o seu desejo é reunir um time muito forte nessa estreia. Certo também que o ator Sérgio Marone terá uma participação importante na apresentação do quadro.

Baixaria das piores

Inqualificável o "Superpop",

da segunda-feira, com a

tentativa do programa em provar que a ex-BBB, Antonella Vellaneda, teve um caso com a Sabrina Boing Boing, na presença das duas. É lamentável ver

a televisão descer a níveis

tão rasos.

Estreias de março

No SBT, assegurada a permanência de Raul Gil, já se dão como certas as estreias do "Operação Mesquita", com Otávio Mesquita, às 18h15; "Duelo de Mães", em sua segunda temporada, com Ticiana Vilas Boas, às 19h15 e "Fábrica de Casamentos", com Chris Flores e Carlos Bertolazzi, às 21h30. Tudo isso a partir de 4 de março.

E o domingo

A novidade do domingo, no SBT, é a entrada do "Acontece lá em Casa", às 9h, com a participação da psicóloga, pedagoga e escritora Betty Monteiro, conhecida por suas passagens no "Domingão", ao lado da atriz

e jornalista Gabi Monteiro.

E o "Domingo Legal", do Celso Portiolli, que ia acabar será

mantido no ar no mesmo formato. Entre um e outro, o "Mundo Disney".

Apoio

A trilogia de Edir Macedo para

o cinema, sob a direção de Alexandre Avancini, além da Record, deverá contar com o

apoio da Paris Filmes e da RioFilme, por acaso uma empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro vinculada à Secretaria Municipal de Cultura.



O programa "Dançando com as Estrelas", formato da BBC produzido pela Endemol Shine a pedido da Record, não será simplesmente um quadro de Xuxa nesta temporada de 2017, mas um programa inteiro.

Portanto, não se trata de uma parte integrante, algo um pouco menor, como a princípio todos imaginavam.

A investida de agora em um modelo de longa duração, por tabela, já descarta a volta do "Xuxa Meneghel", com musicais e entrevistas, que foi a grande aposta da emissora ao anunciar a contratação da apresentadora.

Nessa "Dança", sob a direção-geral de Rodrigo Carelli, haverá um envolvimento da Xuxa em todo o processo, com um total de 13 episódios realizados, ao vivo, dos estúdios da Casablanca, no Rio de Janeiro.

Estreia.

A data, 3 de abril, definida para o lançamento, já é tratada como estreia do "novo programa da Xuxa", fazendo uso de um modelo bem semelhante a "Dança dos Famosos", que já de muito anos é sucesso da Globo no "Domingão do Faustão", de Fausto Silva.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery