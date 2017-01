curiosidade Dona madalena

VIVER&

A pata mais querida de São José dos Campos O Parque Vicentina Aranha conta, desde 2013, com uma recepcionista de primeira

O bosque do parque abriga 3.000 árvores de mais de 100 espécies, além de galinhas, patos, perus e coelhos

"Não me macem, por amor de Deus!". A frase é do poema "Lisbon Revisited", de Fernando Pessoa, mas poderia muito bem ser da pata Madalena. "Já disse que sou sozinha!", certamente já grasnou, em algum momento, aos seus colegas.

Moradora do parque Vicentina Aranha, de São José dos Campos, desde 2013, fato é que Madalena não gosta de conversa fiada com os demais animais do recinto.

Aliás, ela não vê porquê passar o dia grasnando por aí sem fazer nada, procurando insetos e plantas para comer... como quase todos os animais fazem. Bom, ok, ela tem profundo respeito pelos coelhos que, para incentivar os que vão para lá se exercitar, eventualmente partem em disparada atrás dos mais lentos corredores!

Para ela, todo o mundo deveria ter uma função. "O trabalho enobrece, enriquece a alma", crê. E foi assim que ela tomou para si uma missão: ser recepcionista do parque.

Na chegada das pessoas lá está ela, animada. "Vamos entrando, vamos chegando...", grasna para um. "Fica à vontade, meu bem", diz para outro. "Já vai, meu querido!", se despede de um terceiro. Os seguranças da portaria se divertem com a bichinha...

Madalena tem seu posto cativo no portão. É um dos animais mais queridos do Parque. Não à toa, ela é sucesso no Instagram do parque. Suas fotos são recorde de "likes".

História.

A pata chegou ao Vicentina por meio de um idoso que a mantinha em um apartamento, mas percebeu que não havia mais condições de criá-la em um espaço tão pequeno.

Ainda que o parque não aceite doações de animais, com dó do animal, o resgatou. Mas, por ter convivido desde filhote com humanos, ela não se enturmou com os demais patos.

Madalena só sai da recepção quando precisa botar e chocar seus ovos --assim como as galinhas, os patos colocam ovos regularmente, ainda que não tenham sido fecundados. Nesses casos, ela some de quatro a cinco dias e é bem difícil encontrá-la. Afinal, uma pata educada não bota ovo na frente das pessoas assim, né.

Mas logo Madalena volta ao trabalho. "Não esqueça de se aquecer antes da corrida, meu anjo", surpreende os novos frequentadores do Vicentina.

Recomendações.

Segundo informações do parque, ainda que o encantamento de todos por Madalena seja saudável não é aconselhavel colocar as mãos na pata.

"Precisamos lembrar de que ela não é um 'pet' e pode ter alguma reação agressiva caso se sinta intimidada quando tocada", informou a assessoria do local.

E, por mais que Madalena fiscalize os piqueniques que acontecem no local --ela não se acanha em caminhar sobre as toalhas estentidas--, não é permitido alimentá-la .

"Assim como os demais animais do Parque, ela tem uma dieta balanceada recomendada pelo veterinário responsável", informou a administração do parque via nota.

Além de Madalena, o Vicentina conta com mais um pato e oito marrecos.