CULTURA ÚLTIMAS NOTAS

FELÍCIO RAMUTH (PSDB) DETERMINA O FIM DA OSSJC Segundo o prefeito de São José, a orquestra custava R$ 2,5 milhões aos cofres públicos

Em nota oficial, a assessoria de imprensa da Afac agradeceu os músicos, a equipe técnica e os apoiadores

O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB), anunciou no início da tarde de ontem, por meio de um vídeo publicado em seu Facebook, que encerrou o contrato com a OSSJC, orquestra sinfônica da cidade.

Segundo ele, o objetivo da decisão foi o corte de gastos. "Nossa cidade gasta hoje R$2,5 milhões por ano para manter a orquestra. E, na atual situação da cidade e da economia, em que temos dívidas das contas de água e de luz e em que tenho visitado as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e vejo a falta de medicamentos básicos, é preciso tomar uma atitude", afirmou no pronunciamento.

Ainda na publicação, Ramuth parabenizou o trabalho do maestro Marcello Stasi e de Angela Tornelli Ribeiro, diretora da Afac (Associação para Fomento a Cultura).

"Eu gosto de arte e cultura e a orquestra e a Afac fizeram um grande trabalho. Agradeço os músicos que fizeram com que nosso nome fosse abrilhantado em outras cidades. Espero que após alguns anos, quando conseguirmos retomar a situação econômica da cidade, possamos ter uma orquestra maior, com mais componentes do que a atual", continuou.

Polêmica.

A decisão gerou debates dentro e fora do Facebook entre aqueles a favor da decisão do prefeito e contra.

"Eu acho lamentável. É um retrocesso diante de todas as nossas conquistas. Afinal, São José dos Campos não é só tecnologia", afirmou o músico Celso Pan, 57 anos . "Essa justificativa de não ter dinheiro é uma questão de vontade (de fazer ou não). Investir em cultura é priomordial. E um político se mostra bom quando investe nela. É uma questão de lógica de inteligência", afirmou.

Já o mecânico de motocicletas Dinho Amaral acredita que se for para melhorar a saúde, o corte deve ser feito.

"Admiro os profissionais que compunham a orquestra. Mas em contrapartida já precisei e ainda preciso dos equipamentos da saúde pública. Portanto, meu peso e medida é esse. Eu espero que a verba seja investida na melhoria das UBS e dos Pronto Socorros", afirmou.

O músico Thiago Medina prefere o caminho da ponderação. "Claro que eu gostaria que a orquestra continuasse. O ganho desse projeto é incalculável. Porém, se o corte era realmente necessário, é função do gestor fazê-lo", afirmou. "Uma opção que deveria ser considerada seria alguma parceria público privada para manter a orquestra".

Despedida.

Em nota oficial a Afac não comentou a decisão de Ramuth, mas agradeceu toda "a equipe técnica, os apoiadores e os músicos que compuseram a OSSJC" e informou que os apoiadores que destinaram parte de seu Imposto de Renda para a orquestra receberão normalmente o Recibo de Mecenato para abatimento no IR 2017.

"A verba aportada para a OSSJC será recolhida ao FNC (Fundo Nacional da Cultura), de acordo com as prerrogativas do Ministério da Cultura", informou.

Consultado, Alcemir Palma, ex-presidente da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), lamentou a decisão.

"A cidade perde com o fechamento da orquestra. É uma pena estabelecer pioridades em que, para variar, o setor cultural paga o preço", afirmou. "Me preocupo com o que acontecerá com as demais ações da FCCR, com projetos como 'Arte nos Bairros' e 'Circulação'".

Questionada na tarde de ontem sobre a existência de alguma negociação para que a orquestra conseguisse dar prosseguimento ao projeto com um valor mais baixo do que o atual, a Prefeitura não retornou o e-mail até o fechamento desta reportagem.

Procurado, o maestro Marcello Stasi não foi encontrado para comentar o assunto.