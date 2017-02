Cultura Sérgio de Sá é novo diretor da Ancine

VIVER&

- 03:36

trocas



O convite precisa ainda ser chancelado pelo Senado; Leitão assumirá o cargo no lugar de Rosana Alcântara



Ex-secretário municipal de Cultura do Rio e ex-presidente da Rio Filme, o jornalista Sérgio Sá Leitão foi convidado na última quarta-feira (1ª) para integrar a diretoria da Ancine (Agência Nacional do Cinema). O convite foi feito pelo próprio ministro da Cultura, Roberto Freire, e ainda precisa ser chancelado pelo Senado.

Caso o nome seja aprovado, Sá Leitão assumirá o cargo no lugar de Rosana Alcântara, cujo mandato termina neste sábado (4). A Ancine é a agência reguladora responsável por fomentar e fiscalizar a atividade audiovisual no Brasil. Atualmente, seu presidente é Manoel Rangel, no cargo desde 2006. Ele deverá deixar o posto em maio.

Sérgio Sá Leitão já foi também chefe de gabinete do Ministério da Cultura durante o governo Lula. Hoje, atua numa produtora audiovisual e dirige o Cine Odeon, no Rio. "É fundamental criar uma sinergia maior entre a Ancine e o MinC para que, em conjunto, a atividade da agência possa ser ampliada e aperfeiçoada", disse Sá, em comunicado.