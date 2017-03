Cultura sem 'revelando'

VIVER&

- 04:38

reunião de costumes Evento tradicional não será realizado em São José neste ano; FCCR ainda não foi informada

expectativa



Segundo o Estado, a mudança de local é um pedido dos próprios artistas que participam do evento

viver &

Está confirmado: São José dos Campos não terá neste ano o Revelando São Paulo. O evento, que acontecia aqui na região há 15 anos, geralmente no mês de julho, será realizado desta vez apenas na capital paulista.

A Prefeitura de São José, no entanto, ainda não foi comunicada oficialmente pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo sobre o cancelamento do festival. Mas, OVALE

apurou que o evento ainda não estava sendo montado pela Abaçaí Cultura e Arte, responsável pela realização dele, em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

"A pasta mantém diálogo constante com a Prefeitura em várias frentes e em breve fará a comunicação oficial da decisão", informou em nota a secretaria estadual.

Ainda segundo o Estado, a mudança no local da realização do evento segue uma demanda dos próprios artistas que participam do festival.

"O foco do programa é promover a circulação das manifestações culturais do interior e do litoral para que elas sejam conhecidas fora de suas regiões de origem", informou. Assim, a ida do evento para São Paulo faz parte deste objetivo. Há dois anos o Revelando é realizado apenas nas cidades do interior.

Suporte.

Para a realização da última edição do Revelando SP em São José -- entre os dias 6 a 10 de julho de 2016, no Parque da Cidade -- a Secretaria investiu R$ 462 mil.

Ao todo, foram cinco dias de evento e que contou com mais de 350 mil pessoas, de acordo com dados oficiais da organização social.

Coube a FCCR dar suporte ao evento, com a disponibilização de um espaço e toda a infraestrutura necessária. Procurada, a Fundação não informou quanto esse suporte custou aos cofres públicos no ano passado.

Reunião.

O Revelando reúne costumes de cidades do Estado paulista, como a culinária caipira, caiçara e tropeira, além do artesanato e as manifestações culturais.

"Cada expositor fica com o dinheiro da venda dos seus produtos e da comida. Nada é repassado para a Prefeitura ou para o Estado", informou a Fundação Cultural em nota.

Troca.

A figureira Fátima Santos, filha de Dona Lili -- uma das mais conhecidas artesãs de do Vale do Paraíba, falecida em 2015-- participa desde o início do evento e lamenta o cancelamento dele na cidade.

"O Revelando sempre ocorreu em São Paulo, com exceção dos últimos anos, então não vejo como um ganho aos participantes ir para a capital", afirmou. "As pessoas com quem conversei e que estavam cientes do cancelamento ficaram tristes.

Mais do que vender as nossas peças, a festa era um local de troca de conhecimento entre artistas e um espaço de lazer para as famílias. É uma pena", opinou.