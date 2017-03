Cultura novos caminhos

VIVER&

Agenor Carvalho Diretor cultural da FCCR conta seus planos em entrevista exclusiva a OVALE

'Penso que o grande desafio da nossa FCCR é ir justamente onde nunca se foi, levando cultura para mais pessoas'

Gestor cultural com mestrado na Universidade de Barcelona, na Espanha, Agenor Carvalho é o nome por trás da direção cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Como meta na instituição, ele afirma querer levar a cultura para o maior número de pessoas. Já pessoalmente, sua ideia é contribuir para a prática cultural em São José.

Com passagens pela Osesp (Orquestra Sinfônica Brasileira), Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) e Itaú Cultural, Carvalho conta em uma entrevista exclusiva para OVALE

, e alguns dos planos que pretende desenvolver junto de Aldo Zonzini, presidente interino da instituição. Confira !

Como foi o seu primeiro contato com a FCCR? A FCCR é um modelo de gestão que se estuda bastante na administração e política pública para a cultura, como é o caso também de cidades como Curitiba, Belo Horizonte e Recife, entre outras. A Fundação tem um papel fundamental no desenvolvimento e na execução da política cultural na cidade. Fico muito feliz em estar numa instituição onde os profissionais se envolvem e gostam do que fazem.

Como você vê a cultura de São José? São José é um polo importante na produção cultural do interior paulista, o que é um reflexo do que temos por aqui em termos artísticos e culturais. A cidade, por uma série de questões históricas e geográficas, é de fato um grande celeiro da cultura popular, baseada em tradições e folclore. Porém, com ou sem esta influência, não diria que a população joseense é mais - ou menos - tradicional. A sociedade é culturalmente diversa e podemos nos equivocar ao categorizá-la.

De que forma você avalia que a FCCR pode melhorar? A FCCR faz um excelente trabalho nas Casas de Cultura, espaços e equipamentos, além de projetos, como os festivais de teatro, dança, música e a Semana Cassiano Ricardo. Temos de buscar maneiras de otimizar os espaços com abrangência de atividades para que sejam apropriados pela comunidade.

A promoção da ocupação e a busca constante por instituições parceiras para atuação conjunta é uma excelente estratégia para promovermos uma melhor dinamização cultural e assim alcançarmos um número maior de pessoas com seus mais diversos interesses.

Neste ano, além das mais de 70 oficinas culturais nas Casas de Cultura, teremos mais outros 70 cursos de extensão e aprimoramento artístico através de um convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado da Cultura, o que será um salto significativo na oferta cultural.

A J Leiva Cultura & Esporte, consultoria onde trabalhou, fez, há algum tempo, uma pesquisa sobre hábitos culturais de S. José. O resultado te ajudou a entender os nossos anseios? A pesquisa abriu novos horizontes para análise do consumo cultural em algumas cidades no Brasil, o que é um excelente e necessário parâmetro de trabalho. No caso de São José, nos mostrou, por exemplo, que a população joseense está acima da média do Estado quanto ao tempo dedicado a algumas atividades culturais. Porém, o índice de exclusão cultural (pessoas que nunca frequentaram alguma atividade cultural) infelizmente ainda é insatisfatório.

Para a implementação de uma política cultural eficiente é fundamental analisarmos com cautela estes indicadores, entendermos a realidade e as demandas da população, vermos quais são déficits e trabalharmos com objetividade para saná-los.

Há ideias de futuros projetos? Estamos trabalhando nas oficinas culturais e preparando as novas oficinas em parceria com o Governo do Estado, Iremos retomar as pautas nos teatros e demais espaços através de editais de ocupação e circulação de espetáculos. Precisamos fazer com que nossos festivais sejam referências artísticas e de gestão, trabalhar para o bom funcionamento do Fundo Municipal de Cultura e retomarmos a utilização da Lei de Incentivo Fiscal, através de uma reestruturação de forma a atrair mais investimentos privados para o setor cultural; também vamos dar continuidade aos bons trabalhos, como a Cia. Jovem de Dança e o Coro Jovem.

Queremos dinamizar as ações de valorização e educação patrimonial, em espaços como o Parque da Cidade, o Vicentina Aranha e demais patrimônios que necessitam de revitalização.

Como novo projeto ainda embrionário, iniciamos um estudo para a implementação de um trabalho a médio prazo que diz respeito à Economia e Cidades Criativas.

