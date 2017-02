Cultura edital do fmc tem suas datas prorrogadas

VIVER&

- 03:36

A divulgação do resultado está previsto para o dia 20 deste mês



O edital Linguagens Artísticas, que irá beneficiar projetos pelo (FMC) Fundo Municipal de Cultura, em São José dos Campos, teve seu calendário alterado. A divulgação do resultado antes previsto para a última segunda-feira (6) será no dia 20. Assim, a primeira parcela do benefício será liberada no dia 30 de março.

Segundo a Prefeitura, a prorrogação foi um pedido da própria comissão avaliadora, que está analisando os 108 projetos habilitados pelo edital.

Como OVALE

apurou em reportagem publicada em novembro último, o recurso total de R$ 400 mil, disponibilizado no final do ano passado para o FMC, corresponde a apenas 27% do valor previsto inicialmente, de R$ 1,5 milhão, no início de 2016.

O edital contemplará projetos nas áreas da música, teatro, circo, artes visuais, dança e literatura, entre outros.

Conselho.

A FCCR já conta com novo Conselho Deliberativo. Este é formado pelo titulares: Vanderaldo Rodrigues Palma, Fernando Scarpel, Thais de Moura Lopes e Wallace Puosso de Castro; e os suplentes Erik Eliudes Garcia, Claudia Maria Pinheiro Mano Ribeiro e André Luiz Rodrigues da Silva de Castro.

Entre as suas competências estão: aprovar a política cultural do município; definir a prioridade de aplicação da verba destinada à programação artística; aprovar o orçamento anual da FCCR; aprovar a ocupação dos espaços sob responsabilidade da fundação; fiscalizar a aplicação financeira; acompanhar os projetos executados pelos técnicos dos projetos culturais; entre outras.