Cultura edital 'arte nos bairros'

Fundação Cultural define calendário para a continuidade do projeto



O programa "Arte nos Bairros", realizado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José, já tem calendário definido para o credenciamento de orientadores.

A partir do dia primeiro de fevereiro haverá a abertura do edital. Todo o processo será realizado via site (www.fccr.org.br). Os interessados também poderão procurar as Casas de Cultura, que irão auxiliar no ato da inscrição.

O projeto oferece gratuitamente a população vagas em oficinas em diversas modalidades, como teatro, música, circo, dança, cultura popular, cultura da infância, cultura digital, artesanato, artes, patrimônio cultural e literatura.

Um dos objetivos é descentralizar a arte e a cultura, estendendo as atividades ligadas aos bairros da cidade e aos distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, por meio das Casas de Cultura e entidades parceiras.

Para participar dos cursos, basta que o morador da cidade vá até uma Casa de Cultura e veja os cursos oferecidos e a disponibilidade de vagas.