Cultura é exemplo de boa TV

A TV Gazeta, em São Paulo, já está se mobilizando para a realização do especial de aniversário do "Mulheres", com exibição no próximo dia 21...

... O programa, que começou como "Mulheres em Desfile" e teve Claudete Troiano e Ione Borges como uma referência, vai atingir a marca de 36 anos.

Silva Junior, narrador, não integra mais a equipe do Fox Sports.

A Band, por sua vez, decidiu manter todos os integrantes do seu departamento de esportes. Embora ainda não tenha nenhuma grande cobertura pela frente. Apenas "A Liga" e os campeonatos menores da FIFA...

... Nem mesmo a para a próxima Copa do Mundo bateram o martelo até agora.

Record News festeja audiência na cobertura de 70 horas do impeachment de Dilma Rousseff. Chegou a picos de 1, 21.

Desde sexta-feira, "Haja Coração" voltou a entrar com seu "script" original na programação da Globo. Enquanto isso, Daniel Ortiz escreve o último mês da novela, que fica no ar até 4 de novembro.



bate - rebate



CANAL 1



Perigoso isso

O peso do "comprar pronto", dia mais, dia menos, vai cair na conta das emissoras. Hoje, as TVs, em sua maioria, da forma que se trabalha, só precisa de executores. Alguém que saiba ler para seguir a cartilha ou "bula do remédio" que vem de fora.

Combinado assim

"Jogo da Memória" é o título definitivo das novela da Lícia Manzo, que a Globo vai exibir na faixa das 23 horas no ano que vem. Alguns outros foram cogitados, mas este acabou prevalecendo. Uma coisa é isso...

A outra é que...

Sophie Charlotte, Gabriel Leone, Andrea Beltrão, Irandhir Santos e Jesuíta Barbosa também tiveram seus nomes confirmados no elenco desta próxima novela. Com 70 capítulos, ela terá uma duração maior do que outros trabalhos do horário.

Outra novidade

Globo e Maria Fernanda Cândido estão em conversações bem avançadas para que ela volte a fazer novela. E novela das nove. Se tudo correr como se espera, o anúncio oficial deve sair ainda no decorrer desta semana. "Felizes para sempre?" foi seu último trabalho.

Encruzilhada

O contrato do Saulo Laranjeira, o prefeito de "Velho Chico", vai até outubro, fim da novela e ainda não tem nada decidido do que será da vida dele. Se fará novo trabalho na Globo ou se retornará para a "Praça", do SBT.

Notícia boa

Está tudo tão bem com o Edson Celulari e o seu tratamento do linfoma não-Hodgkin, que a sua volta ao trabalho já pode ser anunciada. Celulari será pai de Bruna Linsmayer na novela de Gloria Perez, na fila das nove, ainda sem título definitivo.

Durou pouco

Motivos de ordem particular levaram Ana Paula Couto a deixar a Rede TV!, um mês após a sua contratação. Com passagem na Globo News, já a partir desta segunda-feira ela não estará mais ao lado do Mauro Tagliaferri e João Paulo Vergueiro na apresentação do "Sem Rodeios". Interinamente, a repórter Renata Teodoro ocupará o seu lugar.

Mudanças

Também a partir desta segunda-feira, em função das férias de 15 dias da Karyn Bravo, o jornalismo do SBT irá observar algumas mudanças. Carolina Aguaidas vai ficar no lugar dela no "Primeiro Jornal". E Solange Boulos será a substituta da Carolina na previsão do tempo.

Muito do bem

Mariana Ximenes, atualmente como Tancinha em "Haja Coração", vai emendar uma mocinha na outra. Está confirmada sua escolha para uma das heroínas de "O Homem Errado", e não uma vilã como se esperava. Exibição no segundo semestre de 2017.



O "Persona em Foco" acabou se tornando uma das principais atrações da TV Cultura. Só para este setembro estão previstas gravações com Nathalia Timberg e Sílvio de Abreu, além de Tony Ramos, em outubro.

Por lá já passaram Eva Wilma, Aracy Balabanian, Maria Adelaide Amaral, Lima Duarte e tantos outros, resgatando momentos importantes de suas carreiras.

O "Persona" é o exemplo de como fazer boa televisão, usando a criatividade e o trabalho eficiente da sua produção, ferramentas que a televisão do Brasil abandonou aos poucos, como lei do menor esforço, passando a se valer quase que dos produtos vendidos por empresas internacionais.

A prática do "melhor comprar pronto" foi adotada pela maioria, muitas vezes colocando no ar programas que não atendem a expectativa de ninguém. Um exemplo do mal, entre os tantos que existem, é o "Batalha dos Cozinheiros". Gastando o que a Record gasta com ele daria para fazer aqui programas melhores. Só que a preguiça se instalou em várias das nossas emissoras.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery