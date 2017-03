cultura diálogo aberto

VIVER&

Construção coletiva de políticas públicas Prefeito Felício Ramuth (PSDB) assina carta de compromissos escrita pelo Fórum de Cultura

O diálogo com o grupo de artistas deverá ocorrer agora por meio do conselho da Fundação Cultural

A construção coletiva de uma política pública para a área da cultura de São José dos Campos. Esse foi o acordo do prefeito Felício Ramuth (PSDB) com o movimento Fórum de Cultura em documento assinado no Prefeitura.

Na reunião, que aconteceu no dia 17 de fevereiro, no Salão Nobre do Paço Municipal, um grupo de sete artistas do Fórum levou uma carta compromisso. Entre eles, "manter a FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) como gestora da política cultural da cidade, como garante a Lei Orgânica do Município", ponto garantido pelo prefeito em nota enviada ao OVALE

em reportagem publicada no mês passado.

Também no documento, o grupo pede a definição de um "diretor presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo", uma vez que a instituição está sendo administrada provisoriamente pelo advogado Aldo Zonzini.

Nesse caso, ficou definido que uma nova lista tríplice será encaminhada ao prefeito. A reunião do conselho foi marcada para terça-feira (7), onde serão apresentados nomes de possíveis candidatos à presidência da FCCR.

Os indicados terão até o dia 13 para protocolarem uma declaração de concordância para concorrerem ao cargo. A lista com os três nomes indicados para a presidência deverá ser encaminhada ao prefeito no mês de abril.

Por fim, o Fórum solicitou "a construção de uma política pública para a cultura em comum acordo com a comunidade cultural e artística do município". O documento foi assinado por Ramuth.

"Fomos lá com o intuito de firmarmos um compromisso com a Prefeitura e tivemos êxito", afirmou o músico Rafael Braga, que fez parte da comissão escolhida pelo movimento para representá-lo.

O vereador Marcão da Academia (PTB) -- que intermediou o encontro--, também esteve na reunião.

Movimento.

Autodeclarado apartidário, o Fórum de Cultura nasceu após a recusa da lista tríplice por Ramuth -- e a nomeação de uma administração provisória-- e a extinção da OSSJC (Orquestra Sinfônica de São José dos Campos). "Nos articulamos e fizemos nossa primeira reunião para debater a situação da cultura. E, desde então, temos nos reunidos semanalmente", disse o diretor e ator André Ravasco.

De sua criação em janeiro até o momento, o movimento fez alguns atos na cidade, entre eles o chamado "Festiato", na praça Afonso Pena, naquele mês; e uma manifestação na Câmara na primeira sessão realizada neste ano.

"Dos três pontos da carta, o mais importante é o diálogo. Precisamos de uma FCCR funcionando", cravou o ator Erik Garcia. "Ela é o modelo mais democrático que temos. No caso de uma Secretaria de Cultura, não teríamos a chance de construir esse diálogo como acontece na Fundação. Por isso sua manutenção é tão importante", completou Braga.

Denominador comum.

O grande desafio do Fórum agora, uma vez que ele é composto por diversas vozes, é a definição de prioridades na área cultural para que estas sejam levadas ao debate junto a administração pública.

"A proposta é reunir essas diferenças e chegar a um consenso", disse José Moraes Barbosa, o poeta Moraes. "E temos, claro, de observar se a Prefeitura estará disponível a construir essas políticas publicas de acordo com os nossos anseios, nossas aspirações".

Segundo Ravasco, alguns pontos já são acordo, como um maior investimento no Fundo Municipal de Cultura e a ampliação dos projetos de formação, como o "Arte nos Bairros", mantido pela FCCR.

"Mas precisamos debater para construir isso junto de todos os artistas da cidade", continuou o ator e diretor. "No momento, queremos que a FCCR mantenha os projetos que já existem em andamento, o que inclui o Coro Jovem, a Orquestra de Viola, entre outras atividades que estão paradas. E a orquestra também faz parte disso. Nós também queremos que ela seja mantida".

Outros lado.

Procurada, a Prefeitura confirmou as informações da carta e reiterou seu compromisso.