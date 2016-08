Crônica - Alguém conhece São José?

VIVER&

Assisti ao debate da TV Band Vale com os candidatos a prefeito de São José dos Campos essa semana. Fiquei dividido entre a perplexidade e o escárnio. Aliás, já parabenizo logo de cara o grande Cláudio Nicolini, por mediar o debate de forma precisa e por manter a compostura e não cair no riso diante de tantas bobagens ditas.



A diatribe do candidato Luiz Carlos (PEN) contra o uso de tecnologia nas escolas, afirmando que "criança tem que copiar da lousa", já garante seu lugar no "greatest hits" desse pleito! Mas, saindo do absurdo e voltando para a lama da perplexidade, incrível como os postulantes ao cargo parecem não conhecer a fundo São José dos Campos.



Ninguém apresentou um plano de governo palpável, com conceitos fortes e bem definidos. Quer dizer, escrevendo essa frase acima me senti um pouco ridículo - é política no Brasil, caramba, esqueci. Peço desculpas. Parece que os candidatos não conhecem a cidade que querem governar.



Sem contar a irritante estratégia - justa, não é contra as regras, mas covarde - dos candidatos evitarem fazer perguntas para o atual prefeito Carlinhos Almeida (PT) e ficarem tocando bola entre eles.



"Senhor candidato, a saúde na cidade está um lixo, blá, blá, blá", e o outro "eu concordo, senhor candidato, se ganhar vou blá, blá, blá". Usando desse artifício, eles aproveitam para falar mal de tudo, não deixam o atual prefeito e candidato aparecer e aproveitam para organizar uma linha de passe e falar de suas propostas, em geral, vazias.



É aquele velho papo "vou melhorar a saúde", "a educação é prioridade", "vou dar atenção especial aos bairros pobres" e absolutamente nenhuma ideia bem construída, um plano real de governo.



Ideia. Vale dizer que não estou aqui manifestando voto, o que é bom avisar nesses tempos de radicalismo político. Mas o Carlinhos engoliu todo o resto nesse primeiro debate - simplesmente porque conhece a cidade e a realidade, afinal, é o prefeito.



Por isso, para futuros debates, largo aqui para os veículos de comunicação da região, uma ideia para deixar a coisa mais interessante. Vai ser tipo a competição do salto com vara nas Olimpíadas, quem for perdendo é eliminado até sobrarem apenas dois. Todos começam respondendo qual a linha faz o ônibus 206b.



Dali passamos para a escalação do São José vice-campeão paulista de 1989. Depois, sem usar calculadora, o candidato vai receber o orçamento anual da cidade e fazer caber nesse budget todas as suas propostas de campanha. Até ficar dois. Daí em diante é luta no gel.



Em tempo. Um amigo me mandou um link sobre um edital da Festa Líteromusical do Vicentina Aranha, que deve acontecer em breve. O edital era destinado aos escritores da região que quisessem vender seus livros. Comecei a ler, de repente poderia ser uma. Até que parei para pensar e considerar: não sou um autor independente, lancei todos meus livros por editoras nacionais e, cá entre nós, venderam até que bem por aí.

Amargo e arrogante que sou, me enfezei e disse a mim mesmo: "pô, já vendi mais de 10 mil livros, moro na cidade, esses putos deveriam ter me convidado para participar disso. Mas certamente eles chamaram gente boa da região para participar, vou olhar a programação". E não achei ninguém. Ninguém da região.



Vai ter grandes mestres que eu adoro, como o Chacal, o Mario Bortolotto, a Carol Rodrigues, o Mutarelli, mas acho que seria bem rico, tanto para o público como para a literatura local ter nomes daqui batendo bola com esses escritores "de fora". O conceito da festa é justamente "a literatura e a cidade". Faria sentido ter escritores que costumam passear e se inspirar em caminhadas pelo Vicentina Aranha. Sem precisar receber cachê para isso.





Alexandre pettilo escreve nesse espaço aos finais de semana