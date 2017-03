Cortez em novo programa

VIVER&

"A Lei do Amor", com a prisão de Magnólia (Vera Holtz), atingiu recorde de audiência no Rio e São Paulo segunda-feira: 39 e 35 pontos, respectivamente.

Silvio Santos mexeu na cor do cabelo(retomou o castanho) e na grade do SBT. O "Primeiro Impacto" vai ser exibido das 12h às 15h, e volta o "Carrossel Animado".

Gugu Liberato volta a fazer programa, ao vivo, na Record, a partir desta quarta-feira. A novidade é que agora será diretamente dos estúdios da emissora na Barra Funda. E como destaque de hoje, uma gravação feita na casa de Hebe Camargo.

A Globo definiu "Cidade Proibida" para título de uma nova série, ambientada nos anos 1950, com Vladimir Brichta como protagonista. Escrita por Mauro Wilson, ela mostra as aventuras de um investigar especializado em casos extraconjugais. Será exibida no segundo semestre.



bate - rebate



CANAL 1



Tabajara

A respeito da reunião da Turner, neste começo de semana, e das decisões que poderão vir a ser tomadas sobre o futuro das suas operações no Brasil, o filho do Hermano Henning, narrador do Esporte Interativo, se encarregou de fazer ataques a esta coluna, como se ela produzisse fatos ou criasse notícias. Ele nos fez lembrar o marido que chega em casa e ao dar o flagra na mulher, quer trocar o sofá!

Social

Na sexta-feira, almoçando no "La Tambouille" com um amigo, o apresentador Fausto Silva viu o Elio Gaspari numa mesa ao lado, e, discretamente, no ouvido do garçom, chamou para ele a despesa do jornalista. E, por tabela, pagou também a conta do presidente Michel Temer, que chegou em seguida, como convidado do Elio.

Quer programa

Lázaro Ramos está trabalhando no desenvolvimento de um projeto a ser conduzido por ele, no campo da variedades, mas com conteúdo colaborativo. Está totalmente envolvido nisso.

Dor de cabeça

O problema, na Globo, é como atender todo o mundo que tem ideia de novos programas. São atores, como Bruno Gagliasso outro exemplo, e mesmo jornalistas que pretendem se lançar como apresentadores. A fila já é enorme. Uma Rede Globo só parece que não vai resolver essa encrenca.

Obra do acaso

Na segunda-feira, ao apresentar o programa "Roda Viva", na Cultura, Augusto Nunes usou várias vezes uma caneta com o símbolo da Caixa Econômica Federal. Nem o mediador ou a Cultura, pelo que se saiba, tem qualquer acerto de merchandising com a instituição.



Um ex-"CQC" (antiga atração da Band) por outro. O humorista Rafael Cortez foi o escolhido para substituir Felipe Andreoli no programa "Encontro", da Fátima Bernardes, na Globo.

As funções do primeiro serão exatamente as mesmas do segundo e, portanto, além de realizar matérias, Cortez apresentará o programa ao lado de Ana Furtado nas eventuais ausências da titular.

Uma mudança que irá implicar em outra: com a sua saída do "Vídeo Show", o caminho estará aberto para o ingresso definitivo de Sophia Abrahão, que recentemente fez as vezes de Otaviano Costa, durante o seu período de férias.

Sophia passará a assumir as funções de repórter da atração, mas também será quem irá substituir os apresentadores em suas ausências.

Enquanto já está tudo certo para Andreoli estrear domingo que vem, com a Fernanda Gentil no "Esporte Espetacular", falta agora definir quando será a estreia do Cortez no "Encontro", devido ao trabalho que ele vem realizando na atual edição do "Big Brother", junto de Tiago Leifert e Paulinho Serra.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery