Correios tornarão mais caro o frete de livros

VIVER&

- 15:17

Da Redação



Comprar livros pela internet vai ficar mais caro a partir do dia 1º de setembro. Segundo reportagem divulgada pelo jornal "Folha de S. Paulo", isso nada tem a ver com os preços das capas, mas devido a mudanças dos Correios, que afetam exclusivamente a postagem de livros.

Segundo documentos internos da empresa aos quais a publicação teve acesso, os Correios devem passar a permitir oficialmente o uso do registro módico -- que possibilita o rastreamento de encomendas por 50% do valor do registro comum, de R$ 4,30--, mas vão proibir a postagem de livros como mala direta, modalidade comum aos livreiros e a mais barata ao consumidor (a encomenda de 1kg, por exemplo, sai por R$ 6,31 independente do trecho percorrido).



A proibição contradiz o que preveem contratos comerciais assinados entre a empresa e os livreiros. Mas, segundo registro de conversas entre departamentos dos Correios, "a menção da palavra 'livros' referia-se exclusivamente como exemplo de 'periódicos'". O termo será excluído de contratos futuros para que "sejam evitadas interpretações equivocadas".



Além de vedar o uso de mala direta para envio de livros, os Correios vão restringir o volume na postagem por meio da modalidade impresso a fatura-- que não considera distância entre CEPs-, e passará dos 20kg atuais para 500g. Quem tiver encomenda de livros superior a esse volume, dizem os Correios, "poderá optar por outro serviço, como por exemplo PAC, Sedex..."

Em nota enviada à "Folha de S.Paulo", os Correios afirmam que "o serviço vinha sendo utilizado para remessa de livros, o que causava desequilíbrio na estrutura de preços e na cobertura dos custos".