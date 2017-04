Copa do Mundo é um desafio

VIVER&

Deve-se louvar o esforço da produção do "Mariana Godoy Entrevista", da Rede TV!. É um programa que está sempre em busca de oportunas entrevistas. Tem que ser reconhecido por sua qualidade.

O ganhador dessa temporada do "Quem Chega lá?" do "Faustão", Moisés Loureiro, também cearense a exemplo de Alex Nogueira e Tirullipa, é querido no cenário local...

... Conhecido por encher teatros com peças de

humor, ele começou cedo

na TV União e virou uma febre do stand up em todo o nordeste.

Globo só vai pensar no próximo "The Voice Kids" no início do segundo semestre. A grande questão do programa passa a ser o seu corpo de jurados.



bate - rebate



CANAL 1



Demora um pouco

Se tudo correr como a Band espera, dentro de mais um ou dois meses no máximo, a sua produção deve dar o start na segunda temporada do "X Factor". Antes de tudo, para evitar surpresa desagradável na frente, está sendo feito um estudo sobre a viabilidade comercial do programa.

Possibilidade

A ESPN não participou do encontro da organização da Copa do Mundo com as emissoras de rádio e televisão na Rússia, semana passada. No entanto, não se trata ainda de uma negociação que se esgotou. Poderá haver, segundo o seu próprio pessoal, uma reviravolta no caso.

Foi um teste

A reprise do "Dancing Brasil", sábado passado, no fundo não passou de um teste da Record para sentir o comportamento da Xuxa neste dia. Evidente que, em termos de audiência, não valeu muito por causa da questão com as operadoras, mas trata-se de uma porta que já se abriu.

Pouco estoque

A falta de filmes novos, por não ter nada acertado com outras distribuidoras, não é um problema que tem afetado apenas ao SBT. A Record é outra que está enfrentando sérios problemas com isso. A possibilidade de a Xuxa trocar a segunda-feira pelo sábado também acontece por causa disso.

Pouco caso

A audiência rotativa, tanto no rádio como na televisão, é sempre um aspecto a ser levado em conta, mas que não deve levar ninguém a abusar disso. Nem mesmo aceitar o que a BandNews fez durante uma semana, repetindo cinco vezes ao dia, o programa "Viaje nas Viagens", do Ricardo Freire, falando da conveniência de trocar moeda aqui ou lá fora. Foram 35 vezes a mesma ladainha. Foi um pouco demais.

Está tentando

A direção da Rede TV!, já de alguns dias, saiu em busca de um novo programa para preencher a sua linha de entretenimento das quintas-feiras. Ronnie Von, que apresenta o "Todo Seu" na Gazeta, é um dos nomes na fita.

Tem procedência

"Amor Proibido", novela turca da Band, com estreia em junho, foi um tremendo sucesso por onde passou. Em vários países alavancou a audiência das emissoras que a compraram. Foi o caso da Telefe, da Argentina, que a exibiu à tarde com dois dígitos num horário que dificilmente passava dos 7 pontos. No Peru também foi um megassucesso no horário nobre, Primeiro lugar

Tudo diferente

Aquele que assiste à Rede TV! aos domingos, entre o "Conexão Models", um ponto, e o "Encrenca", cinco, se impressiona com a quantidade de boas marcas em todos os intervalos comerciais.



Na sua sede, em São Paulo, ou mesmo durante a convenção realizada semana passada no Guarujá, a preocupação com o atual momento da Band está no centro das conversas dos executivos.

No entender de todos, como prioridade absoluta, há a necessidade de investimentos na sua produção para tornar possível o que se entende como indispensável reação.

A Copa do Mundo, do ano que vem, passou a ser colocada como a primeira grande meta a ser atingida, porque, além do que significa como conceituação, é uma transmissão que deve ser viabilizada a partir de agora. Desde a compra dos direitos até a colocação do seu plano comercial no mercado.

Tirar do papel ou acabar com a impressão de ser mais uma viagem são desafios a serem encarados.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery