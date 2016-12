conhecimento São José ganha casa do saber no novo teatrão

VIVER&

- 03:32

Local dedicado às ciências, conta com mostra de Jean-Baptiste Debret

serviço



O Teatrão fica entre as ruas Ricardo Edwardse Professor Felício Savastano, na Vila Indústrial, zona leste



São José dos Campos ganhou neste mês novo espaço dedicado ao conhecimento: a Casa do Saber "Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho". Localizado no complexo do novo Teatrão, a casa é dedicada às ciências.

No pavimento térreo haverá uma mostra permanente sobre pré-história, com réplicas de dinossauros que viveram no Brasil.

Entre eles está o Oxalaia quilombensis, maior carnívoro brasileiro, com 11 metros de comprimento e quase 4 metros de altura.

O primeiro pavimento será dedicado a exposições temporárias e receberá o projeto "Cachoeiras", com dados sobre qualidade de água do rio Paraíba. O segundo conta com auditório e laboratórios. Haverá ainda um planetário.

Está montada no local uma exposição itinerante com reproduções de quadros do artista francês Jean-Baptiste Debret, que registrou o cotidiano do Brasil colonial.

A casa terá capacidade para 4.500 pessoas. As obras devem ser concluídas no primeiro semestre de 2017.