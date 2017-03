concurso prêmio sfx de literatura

VIVER&

Encerra hoje o prazo de inscrição; serão escolhidos 20 melhores contos e 15 poesias

Até o momento 157 autores já enviaram seus trabalhos; a organização espera

até 450 textos inscritos



Lançado em 2013 pelo produtor cultural Cristóvão Cursino chega a sua quinta edição o Prêmio SFX de Literatura e as inscrições terminam nesta sexta-feira.

Até o momento, 157 autores de 17 estados brasileiros e outros três países (Japão, Portugal e Itália) já se inscreveram. A estimativa é que ao final deste prazo sejam 450 trabalhos inscritos.

"Quando lançamos o prêmio não imaginávamos que ele fosse ter toda essa repercussão. Nosso objetivo é valorizar a produção literária e contribuir para o surgimento de novos escritores, não esquecendo que a região do Vale do Paraíba tem bons autores, nem sempre reconhecidos por grandes editoras", enfatiza Cursino

O concurso premia os autores dos 20 melhores contos (15 da categoria adulto e cinco da categoria juvenil) e das 15 melhores poesias. Cada autor recebe como prêmio 20 exemplares da coletânea que reúne os 35 melhores trabalhos.

Apoios.

Nestes ano, o prêmio recebeu apenas apoio estrutural da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo). O prêmio conta ainda com a participação das academia de letras de S. José, Jacareí, Caçapava e Lorena, além do IEV (Instituto de Estudos Valeparaibanos).

As inscrições devem ser feitas no link: www.premiosfxdeliteratura.blogspot.com.br.