comportamento tudo por amor

de olho nos noivos Feira apresenta novos serviços que prometem incrementar os casamentos da região

Os serviços estão disponíveis não só para os noivos, mas para quem fará festas de bodas e de 15 anos

Quem já foi noiva sabe: um dos grandes medos é que o casamento por algum motivo não possa se realizar como foi planejado. Seja por causa de algum fornecedor que deu um cano, acidente com os noivos, morte de parentes proximos... E, de olho nesses acontecimentos, uma das novidades do mercado casamenteiro é o Seguro para Casamento.

A inovação foi apresentada na estande da Porto Seguro, na 15ª Tok Dez Noivas Exposição e Desfiles, principal feira do setor no Vale do Paraíba, que aconteceu no último final de semana.

"Vale muito à pena. É uma segurança a mais aos noivos. Afinal, ninguém quer que aconteça algo de ruim no grande dia", afirmou Damira Camboim, diretora do evento.

A apólice pode ser customizada de acordo com a festa pretendida pelo casal. Por isso, as cláusulas e o valor da indenização varia de acordo com os itens que ele pretende incluir no evento.

Novidades.

Aliás, este anos os fornecedores parece não ter mais o que inventar! Além do Seguro para Casamento, são inúmeras as opções para incrementar a festança.

Se no ano passado o bar de brigadeiro -- com tachos do doce em vários sabores e servido morninho -- bombou, a aposta da "I Love Docinhos" dessa vez é o bar de pipoca.

Com um custo médio de R$370 reais, o serviço inclui um carrinho charmoso com pipocas. Sobre elas, os convidados poderão escolher entre as coberturas de chocolate e doce de leite.

Já quando o assunto é convite, de uma lado, a tendência para as noivas mais ousadas são flores pintadas com aquarela em papel vegetal; de outro, para as clientes clássicas, impressões metalizadas em relevo. Destaque ainda para o fechamento deste feito com uma plaquinha de metal, que pode levar o brasão dos noivos e que vira um marcador de livro.

"Trabalhamos ainda com o papel semente, em que o convite pode ser picado e plantado, dando origem a um cravo francês", explicou Adriano Moura, diretor da Riscão.

Decor.

Em tempos bicudos e de olho na economia, dois estandes mostraram a beleza de salões decorados apenas com folhagens.

"Essa é uma outra tendência. E ela pode ser casada com a iluminação cênica, que nada mais é do que toda a estrutura de grandes shows trazida para o seu salão de festas", informou Damira.

"Nós já trabalhávamos com iluminação de apresentações musicais e, no ano passado, nosso sócio se casou. Resolvemos então levar toda nosso 'know how' para o salão. Ficou tão bacana que optamos por abrir uma ramificação na empresa voltada para esse tipo de eventos", explicou Vinícius Costa, da Dream Lighting.

"Nós mapeamos o salão. Podemos projetar imagens no bolo, no vestido da noiva, no chão da pista de dança... Onde o casal quiser", continuou.

Os serviços são oferecidos não só aos noivos, mas para bodas e festas de 15 anos.