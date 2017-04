comportamento elas no cinema

VIVER&

- 04:39

pequena presença feminina no audiovisual Das 2.583 obras registradas ano passado na Ancine apenas 17% foram dirigidas por mulheres

Divisão



A agência estuda ações para equilibrar a concessão de financiamento público entre os gêneros



De olho na baixa participação de mulheres no setor audiovisual, a Ancine (Agência Nacional do Cinema) estuda ações para equilibrar a concessão de financiamento público.

Segundo levantamento inédito feito pela própria Ancine, das 2.583 obras audiovisuais registradas no ano passado na agência apenas 17% foram dirigidas e 21% roteirizadas por mulheres, embora mais da metade da população brasileira seja feminina.

A pesquisa foi feita apenas em obras comerciais do chamado "conteúdo de espaço qualificado", que exclui produções jornalísticas, esportivas e publicidade, por exemplo. Assim, de acordo com conclusão da agência, tanto no cinema quanto na televisão predomina o olhar masculino.

"Os dados nos levam a entender que a construção das narrativas que vêm dos roteiristas e dos diretores, por mais que os produtores participem, é dos homens. O olhar que vai construir o imaginário de nossa sociedade e novas gerações é masculino", afirmou a diretora da Ancine, Debora Ivanov, durante a apresentação do estudo no Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual.

Índices.

O evento foi realizado na semana passada, no Rio de Janeiro, e contou com a apresentação de experiências do Canadá e da Suécia para promover a paridade.

De acordo com o levantamento realizado aqui, as mulheres têm uma presença maior entre os produtores (41%) e diretores de arte (58%). Já entre os diretores de fotografia, chegam apenas a 8%.

Em vez de mostrar uma evolução natural da presença feminina no audiovisual, a Ancine surpreendeu ao revelar queda. Em 2015, mulheres dirigiram e roteirizaram 19% e 23% das obras de espaço qualificado, números que diminuíram para 17% e 21% em 2016.

Nos últimos oito anos, conforme o balanço, os índices flutuaram. Mulheres dirigiram 10% dos filmes em 2014, sem nunca ultrapassar 24% de todas as produções, recorde observado em 2012.

Paridade.

A agência também constatou que, quanto mais cara a produção, menor o número de mulheres.

"Observamos mais mulheres quando é um curta ou média-metragem, porque são mais baratos. Nossa presença é maior no documentário do que na ficção, o que corrobora a visão de que em obras de custo menor temos mais oportunidades", lembrou Debora.

Para mudar o cenário, a diretora informou que a agência adotou a paridade de gênero nas comissões de avaliação dos filmes que concorrem ao FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), com a presença de pelo menos uma pessoa negra.

Outro passo para facilitar o acompanhamento é a obrigatoriedade de autores auto-declararem o gênero ao registrarem as obras. O monitoramento da identidade étnico-racial não foi confirmado dessa vez.

Mulheres negras

. O levantamento da Ancine, na verdade, não soou como novidade no setor. Pelo menos desde 2014 pesquisas revelam a ausência de mulheres e de negros no cinema nacional.

Dados atualizados do Gemaa (Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa), vinculado ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), que acompanha o tema, mostram que mulheres negras não dirigiram ou roteirizaram um filme sequer entre os de maior bilheteria no período de 1995 a 2016.

O percentual de homens negros nas duas categorias não passou de 2% na direção e 3% no roteiro, enquanto homens brancos dirigiram 85% e roteirizaram 75% das principais produções nacionais.

Realizadoras negras reforçaram no seminário a necessidade de se criar medidas específicas para garantir pluralidade de falas e olhares.

"A gente tem urgência de transformação e as políticas públicas não caminham nessa velocidade. Estamos incomodadas. A gente não pode ser 24% da população (mulheres negras) e não estar representada", disse Janaín Oliveira, diretora do Fórum Itinerante do Cinema Negro e doutora em História.

"Existem dados sobre mulheres negras no audiovisual e precisamos desses dados. Precisamos avançar. Se formos esperar o formulário da Ancine incluir raça, terão se passado 15 anos", criticou.

Coletivo

. Segundo Janaína, apesar disso, mulheres negras estão produzindo, especialmente curtas e webséries. Ela destacou a participação da realizadora negra Yasmin Thayná no festival de cinema de Rotterdam, um dos mais importantes do mundo, ao lado do ganhador do Oscar, Jerry Benkins, fato que quase não repercutiu no Brasil.

O Coletivo Vermelha, criado em 2014, após divulgações das primeiras pesquisas sobre ausência de mulheres no audiovisual, avaliou que as disparidades são reflexo da sociedade e propuseram uma lista de ações para enfrentá-las.

"Por que a classe cinematográfica aceita a regionalização e tem tanta resistência à paridade de gênero?", questionou Caru Alves de Souza. "As narrativas e imagens ajudam a construir identidades, formar valores e comportamentos. Existe uma responsabilidade de quem cria, financia, repercute e de quem escolhe", completou Manoela Ziggiatit. Elas leram um manifesto durante o seminário.

Outra realizadora de cinema e TV, Renata Martins, aproveitou o evento, ao lado da diretora de "Bicho de Sete Cabeças" (2001), Laís Bodanzky, para apelar aos colegas do setor e cobrar diversidade nos sets. "Chamo as mulheres brancas, especialmente. Dos homens brancos, não espero muito. Esse convite é para a gente pensar nossa equipe, nossa sala de criação, com quem estamos fazendo nossas trocas ."

Renata é pós-graduada em linguagens e artes pela Universidade de São Paulo e idealizadora da websérie de sucesso "Empoderadas" (veja no link: http://goo.gl/oPVPQW).

Elenco

. Apresentada pela cientista política Marcia Rangel Candido, a pesquisa do Gemaa, com os filmes de maior bilheteria e que dominam o mercado, também avaliou a participação de mulheres nos elencos.

O resultado é que a cada 37 homens brancos, uma mulher negra aparece, mas não em posição de prestígio. "A representação de mulheres negras quando estão protagonizando, é estereotipada, hiperssexualizada", afirmou a cientista.

A Ancine respondeu que está atenta "à interseccionalidade" e vem fazendo avanços. "Conseguimos incluir no planejamento para os próximos quatro anos o compromisso de se dedicar a questões de gênero e raça em todas ações de fomento", disse Debora.

O MinC (Ministério da Cultura), por meio da Secretaria do Audiovisual, também pretende lançar, neste mês, a 2ª edição do edital Carmem Santos, que dará bônus a propostas de curtas-metragens apresentadas por mulheres. Devem ser distribuídos R$ 60 mil para 15 projetos.