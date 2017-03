comportamento Controvérsia

VIVER&

foliões mudam letra de clássicas marchinhas Músicos e foliões discutem letras incômodas em antigas canções carnavalescas

"Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado. Mas isso eu não sei se ele é! DEIXA o cabelo dele! DEIXA o cabelo dele!"

A nova versão da antiga marchinha de Carnaval ganhou voz junto a uma turma de foliões que esteve no bloco Pirô Piraquara, no último sábado, no centro de São José dos Campos. A letra "politicamente correta", aliás, fez parte de alguns debates pré-carnavalescos em todo o país.

O debate neste ano começou a partir de blocos de Carnaval do Rio de Janeiro afirmarem que pretendiam neste ano deixar de fora do repertório marchinhas incômodas. A intenção foi evitar canções que possam sugerir alguma forma de preconceito ou violência. Assim, não só "Cabeleira do Zezé", mas "O Teu Cabelo Não Nega", "Mulata Bossa Nova", "Maria Sapatão" e "Índio quer Apito" ficaram de fora de algumas folias.

"Se a gente prestar atenção, 'O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor. Como a cor não pega, mulata... Mulata, eu quero o teu amor', está claro o racismo. Cor não é doença, não é contagiosa", criticou a artista visual e percussionista que acompanha o tema, Amora, em entrevista à "Agência Brasil". A moça participa de blocos e fanfarras e para de tocar quando alguém ameaça puxar as canções como forma de protesto.

Ainda segundo al guns musicistas, eles se recusaram a tocar "Mulata Bossa Nova" porque a palavra mulata é pejorativa por se referir, etimologicamente, à mula. "O que está em questão, mais do que a etimologia das palavras, é o papel da mulher no Carnaval", disse a percussionista Ju Storino, também a "Agência Brasil".

Ela é integrante do coletivo feminista Todas por Todas. "Onde está a voz da mulher no Carnaval? Quando pedimos para que nos ouçam, para que não toquem, muitos fazem ouvido de mercador ou reproduzem mais violência contra quem questiona. A discussão não é nova. Quem não vê problema é quem nunca foi vítima", cravou.

Já em "Cabeleira do Zezé, o trecho controverso é o verso no imperativo: "corta o cabelo dele", que pode ser interpretada como violência a travestis.

Outro lado.

Autor de marchinhas controversas, o compositor João Roberto Kelly defende as suas composições. Ele diz que nunca teve a intenção de ofender nenhum grupo e que suas canções foram feitas para incentivar a brincadeira.

"Estamos falando de músicas que são sucesso há 40, 50 anos. O povo gosta de cantar, de dançar, de ouvir".

Ele lembra canções como "Maria Sapatão" que, quando lançadas, desmistificavam preconceitos. E cantou: "'O sapatão está na moda, o mundo apladiu. É um barato, é um sucesso dentro e fora do Brasil'. Isso é um elogio", disse.

A cantora Preta Gil polemizou afirmando que ainda que lute contra a homofobia, mas que essas músicas não têm a ver com isso. "Como é que eu não vou cantar 'Maria Sapatão' ou 'Cabeleira do Zezé' no Carnaval?", questionou em participação no "Domingão do Faustão" (Globo). "A gente tem que tomar muito cuidado porque as pessoas levam tudo a ferro e fogo".

Ainda segundo ela, ninguém se sentiu ofendido com o teor das músicas, já que elas fazem parte do cancioneiro popular. "A gente tem que lembrar que essas músicas foram feitas em épocas onde tudo isso era tabu, falar sobre homossexualidade era tabu. E o Carnaval e as marchinhas serviam justamente para introduzir de maneira natural para a sociedade certos assuntos."

"Carnaval é momento maior da alegria e essas músicas foram feitas lá atrás, em uma época que não tinha o politicamente correto", opinou Pedro Ernesto, presidente de um dos mais tradicionais blocos oficiais, o Bola Preta, que ano que vem comemora 100 anos de desfiles no Rio de Janeiro. "Se você tirar 'O teu cabelo não nega' e 'Cabeleira do Zezé', você está matando a festa", afirmou ele a "Agência".

Balanço.

Amora discorda. Para ela, esse é um momento de mudança. "Muita gente nunca prestou atenção em letras, nem nos clichês de fantasias, como a 'nega maluca'. Se é ofensivo, a gente não toca mais. E assim, o músico do lado, o outro e o outro", disse.

A historiadora Laura Mendes do Nascimento, em entrevista a OVALE

, acredita que censurar não é um caminho, mas o Carnaval, assim como toda manifestação cultural está em constante transformação.

"O Carnaval reflete os valores do momento histórico presente. Vemos na sociedade atual uma preocupação em incluir minorias, assim como preservar direitos de grupos socialmente excluídos ou oprimidos. Sendo assim, é uma atitude saudosista querer manter as marchinhas congeladas no tempo, pois elas são produtos históricos de uma sociedade que já não é a mesma", disse.

Ainda segundo a especialista, se buscamos viver em um mundo mais tolerante, devemos evitar piadas, músicas e práticas que levam à discriminação. "Para além das marchinhas, é preciso ter em mente que o Carnaval apresenta a tendência de reproduzir comportamentos nocivos, como o assédio às mulheres e o racismo, pois muitos foliões vêem a festa como uma oportunidade de extravasar, de curtir sem muitos limites. Mas, mesmo sendo visto como uma 'válvula de escape', o Carnaval deve ter os seus limites, pois as consequências são reais", continua Laura.

A historiadora explicou que proibir marchinhas em nome do "politicamente correto", pode, aliás, causar o efeito reverso ou ainda parecer uma atitude hipócrita, uma vez que a cultura de uma sociedade demora para ser transformada, e deve ser trabalhada como um todo.

"Deixar a festa mais respeitosa ao próximo pode ser um bom primeiro passo para diminuir os arrependimentos da quarta-feira de cinzas e construir um mundo para todos. Por outro lado, a mudança de tais comportamentos não deve ser somente imposta de fora para dentro", conclui.