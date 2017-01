'Como eu era antes de você' é o livro mais vendido do Brasil

VIVER&

- 14:32

Redação



O best-seller "Como eu era antes de você", da britância Jojo Moyes, foi o livro mais vendido no Brasil em 2016. O levantamento foi feito pelo site "PublishNews", especializado no mercado editorial.

Publicado pela editora Intrinseca, o livro vendeu 352.330 unidades no ano passado. O número, aliás, foi fortalecido pela adaptação cinematográfica homônima que chegou ao mercado em maio de 2016.

A continuação "Depois de Você", também da autora, ficou em terceiro lugar na lista com 228.073 exemplares vendidos. Já o segundo lugar ficou com "Ruah", do Padre Marcelo Rossi, com 228.232.

Ranking. Os jovens determinaram as posições na lista. Em quarto lugar, "O Diário de Larissa Manoela", com 178.936 livros; e "Harry Potter e a criança amaldiçoada", considerado o oitavo livro da série escrita por J.K Rowling, ficou em quinto com pouco mais de 170 mil.

Confira a lista completa:

1 - Como eu era antes de você, Jojo Moyes (Intrínseca) - 352.330

2 - Ruah, Padre Marcelo (Principium) - 228.232

3 - Depois de você, Jojo Moyes (Intrínseca) - 228.073

4 - O diário de Larissa Manoela, Larissa Manoela (HarperCollins Brasil) - 178.936

5 - Harry Potter e a criança amaldiçoada, J.K Rowling (Rocco) - 170.130

6 - AuthenticGames, Marco Túlio (Astral Cultural) - 144.053

7 - Orfanato da Srta.Peregrine para crianças peculiares, Ransom Riggs (LeYa) - 133.776

8 - Ansiedade, Augusto Cury (Saraiva) - 129.580

9 - A coroa, Kiera Cass (Seguinte) - 110.899

10 - Muito mais de 5inco minutos, Kéfera Buchmann (Paralela) - 104.548

11 - Dois mundos, um herói, RezendeEvil (Suma de Letras) - 101.730

12 - Segredos da Bel para meninas, Bel/Fran (Única) - 99.565

13 - Grey, E.L James (Intrínseca) - 99.008

14 - O poder da ação, Paulo Vieira (Gente) - 98.298

15 - Philia, Padre Marcelo (Principium) - 97.957

16 - O diário de Anne Frank, Mirjam Pressler/Otto H.Frank (Record) - 95.315

17 - Lava Jato, Vladimir Netto (Primeira Pessoa) - 80.931

18 - O homem mais inteligente da história, Augusto Cury (Sextante) - 78.965

19 - Herobrine: A lenda, Pac e Mike (Geração Jovem) - 78.233

20 - A garota no trem, Paula Hawkins (Record) 77.581