Coluna social assinada por José Luiz Souza

- 09:22

Caliente, Latina e Tropical !

Se depender do empresário e promotor de eventos Beto Campos a charmosa Ilhabela, no Litoral Norte Paulista jamais será "sonífera ilha". O local já se prepara para sediar um dos mais badalados eventos do país: o "Ilharriba! - Una Fiesta Latina".

Com o sucesso das duas primeiras edições, este ano o festival passa a ser internacional e se prepara para ganhar o mundo com edições previstas para ocorrerem não só no eixo Rio-São Paulo, mas também em território estrangeiro.

A data escolhida marca o aniversario da cidade e também a chegada da Primavera com sua atmosfera vibrante, propícia aos grandes encontros. O evento acontece entre os dias 23 e 25 de setembro, na Vila/Centro Histórico de Ilhabela, e dará uma mostra do que a cidade reserva para a temporada de Verão 2017.

São esperados os tradicionais shows musicais de artistas consagrados, entre os nomes cotados para a edição estão El Gabo & Banda Canaveral (Cuba), Batanga & Cia, Havana Brasil, Jorge Seruto e Coconut Versiones.

No entanto, a programação final e completa ainda é mantida em sigilo, para aumentar a expectativa. O que se pode adiantar é que todas as noites haverá a presença confirmada de um DJ que vai agitar o público ao som dos ritmos latinos.

Segundo Beto Campos, a expectativa é superar as edições anteriores. "Vamos apresentar um festival caliente e envolvente, com muita interação com o público por intermédio da música e dança latina"



Lira

Está agendado para setembro próximo, mais uma versão da Festa Lítero-musical do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. A curadoria é de Alberto Martins, que apresentou nos últimos dias o tema de 2016 -- "A Literatura e as Cidades" -- e divulgou alguns nomes confirmados, como o da expoente carioca, que é joseense de formação e coração Carol Rodrigues, vencedora do Prêmio Jabuti de 2015 com seu livro de estreia "Vista para o Mar".

Estão sendo convidados autores, artistas, críticos e editores para expor e debater suas ideias, em seis mesas temáticas que ocorrerão numa tenda armada nos jardins do parque de 16 a 18 de setembro.



Gatorade

Depois do sucesso em Mogi das Cruzes, com a participação de aproximadamente 3.500 corredores, acontece agora em São José dos Campos a segunda etapa do Oscar Running Adidas, no próximo dia 18 de setembro com a largada marcada para o estacionamento Cidade Jardim, do Vale Sul Shopping.

Sempre com aquele clima amistoso e descontraído, a prova é um convite a todos os atletas que buscam melhorar sua qualidade de vida através de uma prática esportiva ao ar livre, aproveitando os inúmeros benefícios à saúde que o esporte oferece, além disso, valoriza a inclusão social pelo esporte de pessoas com necessidades especiais.

O evento acontece há quase dez anos e é considerado referência no esporte regional. Outras etapas deverão movimentar Taubaté, Caraguá e Guaratinguetá nos próximos meses.



Palanque Portátil

Com o apoio do jornal O VALE tem início nesta segunda-feira em São José dos Campos um novo programa do CIESP local batizado "Encontro entre os candidatos". Para esse primeiro encontro foram convidados os candidatos Felício Ramuth (PSDB) e Claude Mary de Moura (PV), para uma sabatina dividida em quatro blocos de 38 minutos.

Os blocos são separados por temas: Infraestrutura, Saúde e Qualidade de Vida, Incentivos Fiscais e Atração de Novos Negócios e, por último, Educação.

Os próximos encontros serão com os candidatos Shakespeare Carvalho (PRB) e Luiz Carlos Oliveira (PEN), que acontecerá no dia 5 de setembro. E no dia 12, Carlinhos Almeida (PT).



Domingão

Participando ativamente da semana DWalk de Design em São José dos Campos desde o último dia 24, a Bontempo móveis planejados reservou esse domingo para a sua atração maior!

Programado pela diretora da loja, Cláudia Li Brantes, a Cinex - Inovação e Tecnologia apresenta às16 horas, as tendências, as novidades e tudo o que envolve alta tecnologia. E, ao final de uma programação quente, nada como uma boa gelada: Silvio Diniz e sua equipe apresentam Chopp e Cerveja Artesanal em um encontro com desgutadores.