Coluna social assinada por José Luiz Souza

Catchup

A Street One - Burger & Beer, de São José dos Campos -- leia-se ST.01 -- completa, um ano de casa neste mês de agosto.

E, para comemorar essa data tão especial, a casa preparou algumas novidades para os apaixonados por hambúrgueres. Uma delas, o cardápio ampliado: além dos lanches já tradicionais, o local oferece agora opções de mini porções de lanches, tábua de burgers para dividir com os amigos, as hashtags fries e opções de combo (entrada, burger e sobremesa), entre outros produtos. E, no próximo domingo, dia 28, rola um clima de festinha a partir das 16 horas, com música sob o comando da F3 Entretenimento, quando os clientes que consumirem qualquer burger, ganham de brinde a sobremesa.



Design

Uma boa surpresa no circuito das lojas que participam da semana é a sofisticação das peças da AWA Collection, assinadas por designers brasileiros, na loja Florense. São peças assinadas e com um forte impacto visual, criadas com exclusividade para essa empresa, conjugando design, inovação tecnológica e materiais diferenciados.

E uma dessas designers, a brasileira Rejane Carvalho Leite, que integra a coleção, faz escala na manhã de hoje na Florense, onde solta o verbo sobre "processo criativo" em um evento apenas para convidados.



Design - 2

Numa semana em que o tema decoração anda em alta, em São José dos Campos, há uma boa notícia!

O Senac local anuncia a escala na cidade para uma palestra do designer de interiores Fábio Galeazzo, profissional que trabalha há 15 anos no desenvolvimento de espaços corporativos e residenciais e que, nos últimos anos, especializou-se em design branding e experience design como metodologia de desenvolvimento de espaços corporativos.

A vinda de Galeazzo a São José faz parte da 11ª edição do Design Essencial, que acontece em 18 unidades do Senac sendo que

na cidade será no dia 1º de setembro.

Fabio Galeazzo, que também é consultor de empresas do segmento de decoração e cujo trabalho encontra-se publicado em mais de 50 países, falará sobre "A Cor Transformando a Percepção da Casa", a partir das 19 horas no auditório do Senac São José dos Campos.



Estrela maior

Quem fez escala em Taubaté nos últimos dias foi o publicitário Fred Elboni, escritor e roteirista do programa "Amor & Sexo" da Rede Globo e Criador do site "Entenda os Homens".

Convidado pela Unitau (Universidade de Taubaté), o moço foi a grande atração na abertura da 36ª edição da Semana de Comunicação da Universidade de Taubaté, e falou para uma plateia atenta, entusiasmada e lotada!



Gatorade

Giselda Rebelo já agendou em Guaratinguetá o almoço durante o qual será comemorado os 25 Anos da Corpo Cia. Academia de Ginástica!

Vai ser no próximo dia 17 de setembro, um sábado, no restaurante Luciana Slow Food com presença de alunos e ex-alunos, DJs, sorteios e animação.