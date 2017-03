Claudia Abreu é um exemplo

VIVER&

Fox colocou no ar as chamadas de "Prata da casa", série de comédia com Diogo Vilela...

... Mas é uma estreia que só vai acontecer em maio.

O "Pânico" deu uma envenenada no programa, já a partir deste último domingo...

... Além de quadros novos e da volta do Carioca, existiram renovações no grupo das panicats.

O "Jornal da Record" começou a exibir ontem a série de reportagens que determinou a prisão dos seus repórteres na Venezuela. O foco das denuncias são os absurdos cometidos com liberações de verbas pelo BNDES.

Patrícia Abravanel voltou das férias e já se colocou à disposição para as primeiras gravações do "Show do Milhão"...

... O programa reestreia neste próximo sábado.

Fluminense e Flamengo, final da Taça Guanabara, com duas torcidas no estádio e direito a disputa em pênalti, foi recorde de audiência na Globo. Deu 36 pontos de média e 60% de participação. Uma grandeza.



Também tem outra

Cabe também um cuidado maior aos autores e diretores nas escolhas dos elencos e definições de algumas personagens. Heloísa Périssé, atualmente em "A Lei do Amor", que é boa atriz, verifica-se a insistência em repetir a Belinha do "Sob Nova Direção". Só em "Boogie Oogie" teve a chance de mostrar seu talento e versatilidade.

Chamada no ar

Ainda sem carregar muito na tinta, porque o lançamento só acontecerá no dia 3 de abril, a Rede Globo colocou no ar as primeiras chamadas da novela "A Força do Querer", da autora Glória Perez. Por enquanto, só foram exibidas tomadas que não mostram muito.

Família Barbosa

Globo acaba de renovar contrato com a família Barbosa - entenda-se Benedito, a filha Edmara e o neto Bruno Luperi. O novo compromisso vai até 2020. Benedito, imediatamente após "Velho Chico", já está às voltas com outro projeto de novela para as 21 horas, enquanto Edmara e seu filho, Bruno, têm projeto para o horário das 6.

Claro que compra

Sobre todo esse barulho em cima da sua Letícia posar para a "Playboy", Datena diz que tem orgulho da sua filha e tem certeza que será um trabalho digno e honesto como tudo que ela faz. É claro que vai comprar a revista. E até se dispõe posar para a "G Magazine". De graça.

Comemoração

A propósito do Datena, desde o final da semana passada ele está em Buenos Aires, comemorando os seus 40 anos de casamento com dona Matilde.

Gravações em SP

Iniciadas após o carnaval, as gravações de "Malhação - Viva a Diferença" se estenderão por mais duas semanas em diversos pontos de São Paulo. A estreia foi confirmada para o dia 3 de maio, uma quarta-feira.

Pressão em cima

Programa de entrevistas diário, só quem já fez sabe as dificuldades. Dificuldades que o Porchat, na Record, começa a sentir na pele. Foram várias as baixas na sua equipe, apesar do pouco tempo no ar. Ele mesmo tem se empenhado em fazer contatos e colaborar com a sua produção.

Interessante isso

Quem assistiu ao jogo domingo, na Globo SP, viu que o primeiro e terceiro gols do São Paulo, na vitória contra o Santo André, foram irregulares. Um, em um impedimento de dois metros, e o outro com a mão. Leonardo Gaciba, que foi um bom árbitro, só depois do replay deu a sua opinião e mandou bala no juiz.

Esquisito

Hermano Henning assinou contrato por mais três meses com o SBT. Vai até o final de abril. Só que desde antes do Carnaval, por orientação de alguém , ele nunca foi convocado para nada.



A produção de novelas, no ritmo que existe aqui no Brasil, apesar de todo o exercício preparatório - uma novidade em relação ao passado, muitas vezes não permite aos seus diretores se preocupar com o trabalho do ator.

Ao contrário do que existe no teatro, onde o próprio tempo permite uma tarefa mais apurada, na televisão isto nunca foi possível, ainda mais com elencos que agora superam a casa de 70 ou 80 pessoas.

Cabe aos próprios atores contribuir e se empenhar na interpretação de tipos os mais diferentes. Alguns, não conseguem, e se repetem, mas outros sempre nos surpreendem com novos desempenhos.

Um exemplo do bem é a Claudia Abreu. Hoje, ela está em cartaz em dois horários diferentes na Globo. À tarde, na reprise de "Cheias de Charme", ela é a extravagante, egocêntrica e até grosseira Chayene, só no branco dos olhos parecida com a Helô de "A Lei do Amor".

No caso dela, verifica-se e até poderia ser permitido, sempre repetir o nome da personagem, porque a sua interpretação sempre será diferente.



Colaboração: José Carlos Nery