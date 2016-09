cinema2 lenda da 'bruxa de blair'

VIVER&

Quando o longa "Bruxa de Blair" foi lançado, em 1999, inaugurou um novo subgênero no terror: o chamado "found footage", espécie de falso documentário que simula cenas realistas gravadas com uma câmera caseira.

Ainda que com orçamento pífio, o filme conquistou o público graças a campanha de marketing que fez com que muitos acreditassem ser uma história real. Posteriormente, o recurso foi tão usado que virou "carne de vaca".

Bom, se a sequência da saga merece cair no esquecimento, este terceiro episódio conseguiu resgatar um pouco do espírito original da produção. Agora, ainda que a essência amadora continue lá, as câmeras caseiras evoluíram e até drones puderam ser usados nas filmagens.

Na trama, sob direção de Adam Wingard ("The Guest" e "Você é o Próximo"), um grupo de estudantes se aventura pela misteriosa floresta de Black Hills para desvendar o segredo por trás do desaparecimento de Heather, irmã de um deles.

Bem verdade que o filme começa morno, investindo em pequenos sustos. Mas, próximo do final o "bicho pega". Destaque para a cena claustrofóbica em que a protagonista precisa atravessar um túnel de terra.

Lembrando que "Bruxa de Blair" não é um reboot, e sim uma continuação dos filmes anteriores. Por outro lado, ainda que o longa deixe perguntar no ar, uma quarta sequência não se torna necessária, visto o desgaste no formato.