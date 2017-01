Cinema Star wars sem princesa

VIVER&

- 03:33

A Lucasfilm informou aos fãs que Carrie Fisher não será recriada digitalmente em longa

efeitos



Para 'Rogue One', os rostos dos personagens Grand Moff Tarkin e da princesa leia ainda jovem foram recriados



Os produtores da saga "Star Wars" anunciaram nesta semana que não vão recriar digitalmente a atriz Carrie Fisher para episódios futuros.

Carrie, que morreu no mês passado vítima de uma parada cardíaca, aparecerá no "Episódio VIII" na pele da personagem Princesa Leia que marcou sua carreira e sua vida.

As filmagens deste último longa foram concluídas no final de julho de 2016.

E "Star Wars: Episódio VIII" --que será lançado no final deste ano-- será o último em que aparecerá a atriz, segundo informou comunicado da Lucasfilm (Disney).

"Queremos assegurar aos nossos fãs que a Lucasfilm não tem planos de recriar digitalmente Carrie Fisher como a princesa Leia Organa ou general Leia Organa", confirmaram os produtores.

"Carrie Fisher foi, é e será sempre um membro da família Lucasfilm. Ela era a nossa princesa, a nossa general e, o mais importante, a nossa amiga", informam, acrescentando: "sua perda sempre nos fará sofrer".

Nas telas.

O último filme derivado da saga "Star Wars", "Rogue One", lançado em dezembro passado, fez uso da tecnologia para reviver digitalmente o ator britânico Peter Cushing, que morreu em 1994. Ele interpretava o personagem Grand Moff Tarkin, na primeira parte da saga, em 1977.

Na ocasião também criaram uma princesa Leia jovem de forma digital.

O longa "Episódio IX", com mais um capítulo da franquia ainda é esperado para 2019.