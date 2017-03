Cinema star wars: mais 15 anos de trama

VIVER&

Filmes da saga "Star Wars" poderão continuar a ser produzidos por mais 15 anos. Ao menos é isso o que sugeriu Bob Iger, CEO da Disney, em entrevista ao site "The Hollywood Reporter", na última semana.

"Estamos falando sobre o que pode acontecer depois do nono episódio ("Rogue One: Uma História Star Wars", lançado em 2016), o que poderia durar outra década e meia de histórias", comentou.

Ainda segundo Iger, o novo filme de Han Solo --um spin off (obra derivada de uma ou mais obras pré existentes) -- mostrará a vida do personagem dos 18 aos 24 anos. O longa está previsto para chegar as telonas no ano que vem.

Expectativa.

Além deste, ainda neste ano será lançado em dezembro o episódio da saga, "Os Últimos Jedis", com direção de Rian Johnson.