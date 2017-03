cinema pura magia

VIVER&

'A bela e a fera' está em cartaz na região Longa de Bill Condon, com Emma Watson e Dan Stevens, promete fazer público suspirar

O conto francês foi originalmente escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot, Dama de Villeneuve, em 1740

Seguindo o projeto de versões em live-action, a Disney se volta agora para uma de seus principais títulos: "A Bela e a Fera", animação lançada originalmente em 1991, vencedora do Oscar nas categorias Trilha Sonora e Canção.

E, ao contrário de "Malévola" (2014), que apresenta novidades em relação a "Cinderela", de 1952; ou mesmo de "Mogli - O Menino Lobo", que deu vida a personagens de 1967, a aposta da vez chega aos cinemas da região mais apegada às suas origens.

Os atores Emma Watson (escolha precisa) e Dan Stevens (irreconhecível embaixo de tantos efeitos especiais) dão vida ao casal protagonista. O intuito do diretor Bill Condon é pegar o espectador pelo saudosismo. O desafio? 45 minutos a mais de filme em relação a película original.

Aliás, se de um lado o longa traz uma cópia fiel dos personagens dos anos 1990, ele chama a atenção quanto ao seu roteiro. Obra de Stephen Chbosky e Evan Spiliotopoulos, que não só ampliaram a história conhecida por todos, como conseguiram amarrar algumas pontas que estavam soltas na narrativa original.

Afinal, como foi a transformação da Fera? E por quê os empregados também foram amaldiçoados e se tornaram objetos encantados?

Na trama, Bela é uma moradora de uma pequena colônia francesa e tem o pai, Maurice, capturado pelo monstro. Ela então decide entregar sua vida ao estranho em troca da liberdade do idoso.

Já no castelo, Bela conhece os objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.

Luxuoso, o filme salta aos olhos com seu figurino imponente e belos cenários cheios de detalhes. É de suspirar.

Algumas mudanças, é claro, se tornaram necessárias: se de um lado a conexão entre Bela e Maurice é reforçada; por outro, a crueldade da Fera é amenizada. Mas, isso acontece sem qualquer prejuízo para a narrativa do filme. Aliás, pelo contrário, fãs da animação poderão assistir cenas e diálogos reproduzidos com exatidão.

Destaque para a cena em que Bela aparece pela primeira vez. Muito parecida com a sequência na animação.

Gays.

Vale prestar atenção nos atores Luke Evans, com seu Gaston egocêntrico e canastrão, e Josh Gad, intérprete de LeFou, um rapaz corajoso e que tem um desejo reprimido pelo primeiro.

Nada fica explícito --não há atos. O interesse aparece em forma de insinuações bem humoradas mas que tomam o cuidado de não serem excessivamente subversivas.

Mas era de se esperar: a relação desenvolvida entre os personagens vai de encontro ao desejo da Disney em trabalhar a questão da representatividade, algo já visto em outros longas recentes, como "Zootopia" (2016) e "Moana" (2017). Mais um ponto para a empresa de Mickey Mouse.



Entre as novidades que o longa traz, há quatro canções inéditas e uma divertida cena de sapateado, dedicada a Gaston e que fez parte da versão do conto criado para a Broadway.

Definitivamente, vale à pena o ingresso.